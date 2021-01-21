У министра иностранных дел Дмитрия Кулебы случилась настоящая истерика, в ходе которой он собственноручно расписался в своем непрофессионализме. Так политический обозреватель Алексей Куракин комментирует заявление МИД Украины, в котором освобождение людей из ОРДЛО назвали «ударом» по «нормандскому формату» и Трехсторонней контактной группе.

«Все уже увидели, что у Кулебы настоящая истерика из-за того, что непризнанные ДНР и ЛНР пообещали при посредничестве Виктора Медведчука освободить и передать Киеву группу людей?» - пишет журналист в Facebook.

«Кто не в курсе, докладываю. Не приходя в человеческое сознание, в МИДе заявили, что анонсированное ЛДНР освобождение людей - это якобы «удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе», - сообщает он.

Куракин обращает внимание, что на самом деле новость об освобождении людей появилась еще 16 января, но в МИДе под руководством Кулебы узнали об этом только сейчас.

«Ребята, а почему это так поздно родилось в вашем воспаленном мозгу? Извините, в МИДе только сегодня узнали, что ЛДНР собираются освободить людей? Вообще-то новость об этом появилась еще в субботу, 16 января. Это так «оперативно» работают украинские дипломаты? Почему они сделали свое заявление не через месяц? Не через год?» - иронизирует журналист.

Куракин делает вывод, что в МИДе узнали об освобождении украинских граждан из ОРДЛО от председателя ОБСЕ, поэтому заявление появилось только сегодня, с опозданием в несколько дней.

«Причем в МИДе сами проговорились, что новость появилась в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Как это понимать? Что в МИДе только сегодня узнали об освобождении? Узнали, что будет освобождение украинских граждан от председателя ОБСЕ?» - задает риторический вопрос журналист.

В связи с этим, Куракин приходит к выводу, что глава МИД Кулеба продемонстрировал вопиющий непрофессионализм, за который его надо гнать «поганой метлой».

«И если даже не брать моральную сторону вопроса, потому что только моральные уроды могут выступать против освобождения людей, то налицо, как говорил товарищ Бендер, «голопотяпство со взломом». А если серьезно, то за настолько вопиющий непрофессионализм Кулебу надо гнать из МИДа поганой метлой», - заключает политический обозреватель Алексей Куракин.