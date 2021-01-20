Омбудсмен Людмила Денисова, своим заявлением о том, что ОРДЛО в ближайшее время передаст в одностороннем порядке девятерых удерживаемых лиц, на самом деле хочет сорвать договоренности председателя политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о передаче четырех украинок. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Владислав Мулык.

«Тут намедни некто тов. Денисова заявила о том, что чуть ли не в ближайшие часы ожидается передача со стороны ОРДЛО в одностороннем порядке аж девятерых (!!!) удерживаемых лиц. Госпожа омбудсмен, которая палец о палец не ударила для того, чтобы выползти из своего уютного кабинетика в центре столицы, и вплотную заняться прямыми обязанностями - освобождением людей, теперь открывает рот и позволяет себе озвучить, что она, вот прям, чего-то ожидает?!» - возмутился блогер.

«А ожидает она одного: что те переговоры, которые спокойно, несмотря на всю грязь, которые льют "профессиональные патриоты", упорно ведет Виктор Медведчук с ОРДЛО (по поводу освобождения четырех украинок) - сорвутся. А вместе с Денисовой этого ожидает и вся нынешняя зелено-коричневая власть... Но, как говорится, "дурень думкою багатіє"... В нашем случае – «не дуже розумна тітка», - добавил Мулык.