По данным Комитета избирателей Украины, 100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу на протяжении 2020 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КИУ.

Больше всего «молчаливых» депутатов в «Слуге народа» - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции. Среди депутатов монобильшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020, - Евгений Брагарь (известный выражением о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (актер «95 квартала» известный как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), Владимир Тимофийчук (известный тем, что назвал Коломыйский район Коломойским), Святослав Юраш (один из инициаторов создания МФО «Ценности, достоинство, семья»). Также среди «молчаливых» депутатов ряд лиц, которые работали в структурах «Студии Квартал 95», – Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО «Квартал 95»), Александр Кабанов (сценарист, ООО «Квартал 95»), Елена Хоменко (директор по управлению цифровых продуктов, ООО «Квартал 95»).

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 народных депутатов фракции «Оппозиционная платформа За жизнь». В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Еще 6 «молчаливых» депутатов являются внефракционными: в частности, Андрей Деркач (попал под санкции США), Олесь Довгий, Роман Иванисов (ранее обвинен в изнасиловании), Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Остальные 4 депутата являются членами группы «За будущее», 3 - группы «Доверие», 2 - фракции ВО «Батькивщина».

Среди фракций «Европейская солидарность» и «Голос» нет депутатов, которые не выступали в течение года.

Всего в течение 2020 года состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.