также в разделеПолитика
В ОП хотят пригласить Байдена на 30-летие Независимости Украине 7
МИД: Выход РФ из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности 19
Розенбаум: Кравчук признал ДНР и ЛНР отдельными государствами 39
Шамин: Вернуть Донбасс в Украину можно только с участием Медведчука, потому что с Зеленским уже никто иметь дело не собирается 23
Кушнир: «ДНР» и «ЛНР» не доверяют представителям Зеленского в ТКГ, а вот Медведчука считают человеком, который держит свое слово 20
ОГП открыл дело по кнопкодавству за Шкарлета 33
Чаплыга: Логично, что ОРДЛО передают удерживаемых лиц автору мирного плана в лице Медведчука 51
Глава ОБСЕ посетит Украину 10
Зеленский прокомментировал снижение цены на газ 46
Украина и Венгрия разрабатывают «джентльменское» соглашение 21
Джангиров: ДНР и ЛНР демонстрируют, что не верят Зеленскому, а доверяют только Медведчуку 136
Третьяков об итогах принудительной украинизации сферы обслуживания: Зеленский и «слуги» будут падать, а рейтинги Порошенко и Медведчука – расти 140
Зеленский сменил руководство СБУ в трех областях 36
В МИД прокомментировали вопрос переименования Грузии 30
Открыто дело из-за объявления Кернеса мэром Харькова 27
Испанские СМИ: Медведчук обвиняет украинские власти в препятствии регистрации вакцины «Спутник V» 38
«ЕС»: Власти Украины хотят вернуть страну в газовую кабалу к Кремлю 45
Очередные консультации советников нормандской четверки намечено на 22 января 16

Представители ОРДЛО заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц, но это возможно только при посредничестве председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, а не Трехсторонней контактной группы. В ответ на это глава ТГК Леонид Кравчук поспешил заявить, что в данном вопросе Украина должна строить отношения с «ДНР» и «ЛНР» как с отдельными государствами. Это вызвало откровенно негативную реакцию в украинском политикуме.

Зеленский должен отстранить Кравчука от должности и отдать его под суд, так как подобные высказывания являются посягательством на территориальную целостность Украины, считает политолог Владимир Цибулько. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политолог также добавил, что отсутствие реакции президента на слова Кравчука может расцениваться как государственная измена.

«Интересно, а в Офисе президента знают, что их переговорщик признает самопровозглашенные формирования в ОРДЛО отдельными государствами? Если знают, то это, конечно, госизмена. Выбрали себе на голову руководителей, которые раздают территории Украины», – подчеркнул политический эксперт.

Также он добавил, что за посягательство на территориальную целостность Украины Кравчука нужно судить.

«Несомненно, за такие слова человека, который представляет государство на официальном уровне, нужно отдавать под суд. Ждем реакцию президента. Он обязан выгнать Кравчука с должности и публично заявить о несогласии с его позицией. Иначе тень падет и на главу государства. Ведь это даже не коррупция, это посягательство на территориальную целостность государства!» – подчеркнул Владимир Цибулько.

Напомним, представители непризнанных республик сообщили, что к празднику Крещения готовы в одностороннем порядке освободить группу граждан Украины, но только при посредничестве Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении представителей ОРДЛО относительно обмена удерживаемыми лицами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
292
Теги