Представители ОРДЛО заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине группу удерживаемых лиц, но это возможно только при посредничестве председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука, а не Трехсторонней контактной группы. В ответ на это глава ТГК Леонид Кравчук поспешил заявить, что в данном вопросе Украина должна строить отношения с «ДНР» и «ЛНР» как с отдельными государствами. Это вызвало откровенно негативную реакцию в украинском политикуме.

Зеленский должен отстранить Кравчука от должности и отдать его под суд, так как подобные высказывания являются посягательством на территориальную целостность Украины, считает политолог Владимир Цибулько. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политолог также добавил, что отсутствие реакции президента на слова Кравчука может расцениваться как государственная измена.

«Интересно, а в Офисе президента знают, что их переговорщик признает самопровозглашенные формирования в ОРДЛО отдельными государствами? Если знают, то это, конечно, госизмена. Выбрали себе на голову руководителей, которые раздают территории Украины», – подчеркнул политический эксперт.

Также он добавил, что за посягательство на территориальную целостность Украины Кравчука нужно судить.

«Несомненно, за такие слова человека, который представляет государство на официальном уровне, нужно отдавать под суд. Ждем реакцию президента. Он обязан выгнать Кравчука с должности и публично заявить о несогласии с его позицией. Иначе тень падет и на главу государства. Ведь это даже не коррупция, это посягательство на территориальную целостность государства!» – подчеркнул Владимир Цибулько.

Напомним, представители непризнанных республик сообщили, что к празднику Крещения готовы в одностороннем порядке освободить группу граждан Украины, но только при посредничестве Виктора Медведчука. Об этом говорится в заявлении представителей ОРДЛО относительно обмена удерживаемыми лицами.