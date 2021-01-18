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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук болезненно отреагировал на заявление представителей непризнанных республик о их готовности вести переговоры об обмене пленными только с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народными депутатом Украины Виктором Медведчуком. Пытаясь оправдать бесполезность ТКГ в переговорном процессе, экс-президент договорился до того, что назвал ДНР и ЛНР отельными государствами. Об этом написал на своей странице в Facebook политический эксперт Сергей Розенбаум.

Он подчеркнул, что высказывание Кравчука о том, что вопрос об обмене пленными «государства должны решать на государственном уровне» является фактически официальным признанием ОРДЛО.

«Получается, что главный переговорщик от Украины, представитель президента в ТКГ, признает самопровозглашённые формирования в ОРДЛО отдельными государствами! Несмотря на свой громадный профессиональный опыт, Кравчук признал их субъектами международного права. Что дальше? Украина скоро официально признает их независимыми государствами?» – написал эксперт.

По его мнению, такие заявления непростительны для главы ТГК и свидетельствуют о том, что первому президенту Украины пора подумать о пенсии.

«А если же это личное мнение Кравчука, наверное, таких представителей нужно немедленно отправлять на пенсию. Даже Путин считает неконтролируемый Украиной Донбасс территорией Украины, а Кравчук – нет. Абсурд!» – резюмировал Сергей Розенбаум.

Напомним, представители непризнанных республик заявили, что к празднику Крещения готовы в одностороннем порядке освободить группу граждан Украины – но только при посредничестве Виктора Медведчука, о чем написано в заявлении представителей ОРДЛО касательно обмена удерживаемыми лицами.
ForUm

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