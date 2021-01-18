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Заявление непризнанных ДНР и ЛНР о готовности передать группу удерживаемых лиц – это не обмен пленными, а одностороннее освобождение. Так политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала совместное заявление представителей ДНР и ЛНР о решении при посредничестве Виктора Медведчука в одностороннем порядке передать украинской стороне некоторых удерживаемых лиц.

«Односторонняя передача. Смотрите, непризнанные ДНР/ЛНР заявили, что готовы передать группу удерживаемых лиц Виктору Медведчуку – главному украинскому переговорщику и главе политсовета ОПЗЖ. Но это не обмен. Обмен – это когда Киев и непризнанные ДНР/ЛНР проводят обмен пленными, как того требуют Минские соглашения. А сейчас речь идет об одностороннем освобождении и передаче удерживаемых лиц конкретному украинскому политику – Медведчуку», – написала эксперт.

Кушнир подчеркнула, что заявление ДНР и ЛНР – это сигнал Киеву, что они не желают вести переговоры с представителями, которых назначил Зеленский, но готовы договариваться с Медведчуком.

«Сигнал. ДНР/ЛНР демонстрируют: а) Они готовы к диалогу с Киевом – но не с людьми, которые представляют Зеленского; б) Они готовы иметь дело только с Медведчуком», – отметила эксперт.

«Как мы помним, Зеленский и компания подавали обмен пленными «35 на 35» в конце 2019-го как выполнение своих обязательств, которые они взяли на себя во время встречи в Париже 9–10 декабря 2019 года. Как видим, непризнанные считают наоборот – что Киев свои обещания не выполняет», – добавила эксперт.

Кушнир пришла к выводу, что ДНР и ЛНР не доверяют украинской власти, но Медведчука считают человеком, который держит свое слово.

«Доверие. Переговоры имеют шансы на успех, если есть доверие между сторонами. Раз ДНР/ЛНР считают, что украинская власть не выполняет свои обещания – они больше не желают ни о чем разговаривать с ее представителями в ТКГ. А Медведчука, как видим, наоборот, считают человеком, который держит свое слово, поэтому демонстрируют, что готовы с ним сотрудничать. Здесь уместно вспомнить, что он продвигает мирный план, который базируется на выполнении Минских соглашений. И ДНР/ЛНР еще два года назад заявили, что готовы этот план выполнять. Так что все логично», – аргументировала эксперт.

В завершение Кушнир задалась вопросом: зачем в Трехсторонней контактной группе нужны Леонид Кравчук и другие представители, если они ничего не добились за это время, а непризнанные ДНР/ЛНР прямо заявляют, что не желают иметь с ними дело.

«P.S. Если та сторона не желает разговаривать с Кравчуком и другими участниками Трехсторонней контактной группы в Минске, то возникает вопрос, зачем они вообще нужны?! Вот откуда такая нервозность Кравчука, Арестовича и компании – просто людям, которые за все время ничего не добились, показали, что готовы вести переговоры и без них», – заключила политический эксперт Светлана Кушнир.
ForUm

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