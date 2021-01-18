Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил о победе кандидата от «Европейской Солидарности» Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе.

«Когда слуги объединяются с ОПЗЖ, борясь против представителя ЕС, результат ожидаемый. Владимир Борисенко опередил провластного кандидата более чем на полторы тысячи голосов», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, на местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук (баллотировался от партии «Наш край»). Однако он умер 28 октября – до официального объявления результатов выборов – от COVID-19.