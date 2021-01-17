Попытки насильственно насаждать украинский язык вызовут конфликты, вследствие которых еще сильнее пострадает рейтинг Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». На контрасте, усилится переход избирателей от Зеленского к Виктору Медведчуку, прогнозирует политтехнолог Владимир Третьяков.

«На практике попытки языкового омбудсмена насаждать язык общения насильственно будут вызывать конфликты, особенно в таких русскоязычных регионах, как Киев, частично центр и практически полностью юго-восток», – считает политтехнолог.

Третьяков обращает внимание, что старт принудительной украинизации сферы обслуживания приходится как раз на середину локдауна.

«Обратите внимание, что 16 января – это как раз экватор так называемого локдауна (время действия с 8 по 24 января. – Ред.). Мелкие предприниматели и без того жалуются на убытки, а здесь их еще вдобавок будут пытаться наказывать – взрыв народного негодования для власти обеспечен», – предупреждает политтехнолог.

«К слову, Тарас Креминь говорил об активистах, которые будут фиксировать случаи, когда продавцы и другие сотрудники говорят на русском, и сигнализировать об этом. В связи с этим возникает закономерный вопрос: а каков правовой статус этих "активистов"? Они не являются ни государственными, ни муниципальными служащими! И, соответственно, какую юридическую силу будут иметь такие "сигналы"? Ясно, что никакой. Поэтому все подобные "дела" будут разваливаться в суде», – уверен эксперт.

Что касается политической стороны дела, то Третьяков напоминает: Зеленского выбрали президентом как антипода Порошенко, а в данном случае Зеленский ведет себя точно так же, как экс-президент.

«Давайте вспомним, что языковая агрессия – это стиль Порошенко, а Зеленского выбрали как его антипода, обещавшего проводить более спокойную политику в сфере языка. И самое интересное в этом всем то, что это самый невыгодный сценарий для власти», – констатирует политтехнолог.

Третьяков поясняет, что люди будут считать виновными в этой ситуации Зеленского и его команду.

«Кого будут считать крайними в этой ситуации? Конечно, Зеленского и его "зеленую" команду. При этом Порошенко с соратниками будет подливать масла в огонь, крича, что власть не защищает украинский язык. На контрасте в защиту русскоязычных будут выступать Виктор Медведчук и другие, которых относят к "партии мира"», – подчеркивает политтехнолог.

Третьяков предрекает продолжение сегодняшнего сценария, когда Зеленский и партия "Слуга народа" теряют популярность, в то время как рейтинг партии Виктора Медведчука растет.

«В результате все шишки будут сыпаться на президента и "слуг". Соответственно, мы увидим продолжение сегодняшнего сценария, когда Зеленский и его соратники теряют популярность, а набирают рейтинг такие антагонисты, как "Европейская солидарность" Порошенко и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука», – прогнозирует политтехнолог.

«Что до остальных, то, как видим, ни для соросовского "Голоса", ни для партии Юлии Тимошенко в этом сценарии места нет, вот поэтому у них рейтинг и не растет», – резюмирует Третьяков.

Кроме того, добавляет Третьяков, скандалы, инициированные так называемым языковым омбудсменом, станут еще одним пунктом в списке требований по проведению досрочных выборов и президента, и парламента.

«Вокруг этого ультиматума объединятся и националисты, и пацифисты, и Порошенко, и Тимошенко, и более мелкие игроки», – заключает политтехнолог Владимир Третьяков.