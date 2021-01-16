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Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» полностью готова к началу производства вакцины «Спутник V». Разрешение производителя на передачу украинской компании всех необходимых материалов также получено. Все ждут, когда Минздрав зарегистрирует вакцину в Украине. По мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука в случае отказа в регистрации препарата, вся ответственность за последствия ляжет на украинское правительство. Об этом пишут популярные испанские информационные порталы ELpais и DRVnoticias.

Уточняется, что харьковская фармацевтическая компания уже обратилась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой включить российскую вакцину «Спутник V» в государственный реестр.

«Компания "Биолек", один из лидеров фармацевтической отрасли Украины, 30 декабря 2020 года обратилась в Минздрав с просьбой о государственной регистрации препарата «Спутник V», для обеспечения вакцинации граждан Украины от коронавирусной инфекции», – цитируют заявление Виктора Медведчука интернет-ресурсы.

В публикациях подчеркивается, что по словам лидера оппозиционной партии, завод «Биолек» имеет достаточные мощности и квалифицированный персонал для организации производства антиковидной вакцины в срок от 3 до 6 месяцев. Разрешение на передачу технологии производства от российского разработчика также получено. Будет ли Украина производить антиковидную вакцину уже в начале 2021 года и сможет ли стать «независимой страной в борьбе с пандемией COVID-19» зависит только от украинских властей.

«Отказ правительства или всевозможные препятствия при регистрации вакцины «Спутник V» в Украине будут свидетельствовать о преступном намерении властей лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса», – приводятся в материалах слова Медведчука.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на данный момент ни одна из существующих вакцин от COVID-19, включая вакцину китайской компании Sinovac Biotech, не прошла третью стадию клинических испытаний. Заявление главного санврача Виктора Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в Минздраве планируют использовать только вакцины, прошедшие третью фазу клинических испытаний, Медведчук назвал маразматическим трепом, не имеющим ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан».
ForUm

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