Комитет избирателей Украины проанализировал работу народных депутатов, которые являются председателями и сопредседателями парламентских фракций в Верховной Раде в 2020 году.

Во внимание были взяты такие показатели как участие в голосованиях ВР, посещение пленарных заседаний, выступления в Раде, количество зарегистрированных и принятых проектов законов.

Самые высокие показатели работы среди лидеров фракций у Ирины Геращенко из «Европейской солидарности» и Ярослава Железняка из «Голоса». Самые низкие – у Вадима Рабиновича из «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Геращенко имеет высокие показатели участия в голосованиях ВР и выступлений во время пленарных заседаний. В течение года политик приняла участие в 78% голосований, что является самым высоким показателем среди лидеров фракций. Выступила 106 раз во время пленарных заседаний (1-е место среди лидеров фракций). Присутствовала на 86-ти пленарных заседаниях (2-е место), зарегистрировала 51 проект закона, 8 из которых было принято (3-е место).

Железняк посетил все пленарные заседания ВР в течение года – 89 (1-е место). Народные депутаты приняли 16 проектов законов его соавторства (1-е место). В общем зарегистрировал 103 проекта законов, что также является крупнейшей цифрой. Принял участие в 74% голосований (3-е место), выступил в ВР 101 раз (2-е место).

Зато отдельные лидеры фракций фактически проваливают работу по определенным направлениям.

Так, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады. За год он принял участие лишь в 54% голосований. Также низкие показатели участия в голосованиях у Юлии Тимошенко (40%) и Юрия Бойко (15%).

Самые низкие показатели работы среди лидеров фракций у Вадима Рабиновича. Сопредседатель ОПЗЖ посетил меньше всего пленарных заседаний (48 заседаний из всего 89), самые низкие показатели участия в голосованиях (за год принял участие лишь в 5% голосований), выступил наименьшее количество раз (9 выступлений за год) и имеет наименьшие показатели производительности законодательной работы ( только 2 проекта законов его авторства было принято).