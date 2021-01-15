На протяжении последних лет украинская власть систематически совершает попытки переписать историю нашего народа, занимается оголтелой декоммунизацией, дискриминирует и притесняет русскоязычное население страны.

Очередным этапом этой «охоты на ведьм» станет вступление в силу с 16 января 2021 года нормы Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой сотрудники различных учреждений, предприятий сферы обслуживания будут обязаны общаться с посетителями исключительно на украинском языке.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В обращении политсилы отмечается, что с 16 января 2021 года в Украине начнется фактически новый виток преследований русскоязычного населения.

«Армия вятровичей-креминей-фарионов уже замерла на низком старте – в готовности травить персонал сферы обслуживания всей страны, а также врачей, аптекарей, служащих и специалистов всех профилей за использование русского языка на рабочем месте. Через год за нарушение этой нормы еще и санкции будут введены. Но уже сейчас власть обнародовала инструкции для тех, кто готов писать доносы на своих русскоязычных сограждан. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поторопился в СМИ детально и с иллюстрациями разъяснить украинцам куда, в какие сроки и в каком виде они могут “закладывать” нарушителей этого циничного законодательного “шедевра”», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Также в ОПЗЖ подчеркивают, что насильственная украинизация является логическим продолжением оголтелой декоммунизации и переписыванием истории нашего народа.

«Все это – продолжение властью политики пещерной русофобии, разжигания ненависти по языковому признаку, разделения украинцев на “своих” и “чужих”. После нескольких лет безумных попыток переписать историю, оголтелой декоммунизации, сноса памятников, переименования улиц и населенных пунктов, запрета праздников и искоренения любого упоминания об общей истории украинского и русского народов, не найдя уже иных способов рассорить многонациональное население Украины, прихлебатели Запада во власти в очередной раз решили заострить языковой вопрос», – подчеркивается в заявлении.

Более того, в ОПЗЖ уверенны, что закон будет использоваться исключительно для давления на неугодных бизнесменов.

«Используя в качестве инструмента политическое давление на бизнес и отдельных граждан, власть создает новые коррупционные возможности, “основания” для проверок и штрафов, целенаправленно и последовательно проводит политику, которая в тяжелейших социально-экономических условиях не сплачивает украинское общество, а раскалывает его, противопоставляя людей друг другу», – добавили в политсиле.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что в Украине грубо попираются права русскоязычных граждан, и заявляет, что будет и в дальнейшем стоять на страже их прав и интересов.

«Мы требуем от власти отменить дискриминационную норму языкового закона. Требуем прекратить политические спекуляции на теме языка и перестать разделять украинцев на угодных и неугодных по языковому признаку. Мы также призываем общественные организации, лидеров мнений и правозащитников объединиться в вопросе защиты интересов национальных меньшинств – ради целостности Украины, единства Украинского народа и сохранения его богатого, уникального мультикультурного наследия», – подытожили в ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что ответственность за унижение подвига народа-победителя в Великой Отечественной войне ляжет на Президента и МИД.