О возможности использования российской вакцины в Украине заговорили в октябре 2020 года, когда председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он со своей семьей во время отдыха в Крыму привился вакциной «Спутник V».

Об этом напоминает своим читателям в статье «Прививка от ковид: появится ли в Украине российская вакцина «Спутник V»« немецкий информационный сайт Deutsche Welle.

Издание пишет, что на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Медведчук попросил предоставить вакцину «Спутник V» Украине, на что Путин возражать не стал, так как это вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине.

Deutsche Welle информирует, что харьковская компания «Биолек» уже подала заявление для регистрации российской вакцины «Спутник V», в котором указано, что этот препарат уже зарегистрирован в России и Беларуси, также имеется разрешение на его использование в Аргентине.

«В случае регистрации по ускоренной процедуре, в «Биолек» готовы обеспечить население Украины вакциной «Спутник V» уже в 2021 году. На сайте ОПЗЖ обнародовано сопроводительное обращение в Минздрав Украины от акционера компании Виктора Мартина о том, что между «Биолек» и разработчиками «Спутник V» достигнуты необходимые договоренности о правах на производство и реализацию вакцины на собственных мощностях», – сообщается на сайте.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина, как беднейшая в экономическом и социальном отношении страна Европы, может претендовать на льготное получение столь нужной вакцины.

«Россия готова поставлять вакцину «Спутник V» в Украину, о чем уже было официально заявлено. Но стоило министру здравоохранения Украины М. Степанову робко упомянуть о возможности покупки «Спутник V», как ему устроили выволочку в посольстве США, после чего украинская власть покупать российскую вакцину отказалась», – проинформировал политик.

В свою очередь, народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива считает, что позиция украинской власти в вопросе получения российской вакцины от коронавируса – это часть программы по геноциду украинцев, продиктованной извне.

«Складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид» – по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота», – сказал Илья Кива.