Стратегия вакцинации пробуксовывает во многих странах, но Украина переживает дополнительный кошмар. Об этом пишет Марк Нексон, журналист крупнейшего французского издания Le Monde.

Автор считает, что в Украине свирепствует контрабанда вакцин: «Президент Владимир Зеленский был очень зол, когда он обнаружил, что несколько депутатов получили две дозы вакцины Pfizer-BioNtech в отсутствие официальных поставок. По сообщениям, в конце декабря самолет из Израиля привез драгоценные флаконы, и их получатели заплатили 2500 долларов за две инъекции в частной клинике. "Если кто-то сочтет целесообразным провезти вакцины контрабандой, мы отреагируем максимально жестко", – бурно заявил Зеленский», – говорится в публикации Марка Нексона.

Издание отмечает, что Украина официально делает ставку на прибытие в марте 8 млн доз от западных компаний благодаря операции ВОЗ COVAX, направленной на помощь наиболее уязвимым слоям населения.

«За исключением того, что инициатива страдает от промедления великих держав, занятых реагированием на свои собственные чрезвычайные ситуации. Киев также обещает доставку двух миллионов доз, заказанных в сентябре у китайской компании Sinovac. Но опять же, продукты приходят медленно. Но время уходит. В стране с 42-миллионным населением, находящейся под строгим сдерживанием, зарегистрировано 20 000 смертей, а ее экономика, которой регулярно угрожает дефолт, продолжает падать», – отмечается в материале.

В статье делают вывод, что в сложившейся ситуации Украине остается один вариант: российская вакцина, и параллельно приводят слова Президента Владимира Зеленского относительно отказа от «Спутник V»: «Невозможно объяснить украинскому обществу и умирающим людям, что мы не принимаем российскую вакцину, если США и Европа не предоставят нам свои вакцины».

Напомним, что 8 декабря 2020 года в ходе встречи в Москве между председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была достигнута договоренность о возможности производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине на харьковском предприятии «Биолек».

Представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья ‒ клеточной линии для производства вакцины в Украине. Это стало возможным благодаря деятельности совместной украинско-российской рабочей группы, созданной по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с Виктором Медведчуком 6 октября 2020 года.

01 января 2021 года Виктор Медведчук заявил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев будет закупать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.