Украинское правительство упорно не хочет принимать инициативу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука относительно производства на харьковском предприятии «Биолек» вакцины от коронавирусной инфекции по российской технологии. Пока власти придумывают очередной повод для дискредитации препарата «Спутник V», харьковская фармацевтическая компания подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию российской вакцины. Об этом пишет популярный итальянский интернет-портал Agenzia Nova.

«Харьковская компания “Биолек”, которая считается одним из лидеров фармацевтической отрасли Украины, 30 декабря 2020 года обратилась в Государственный экспертный центр Минздрава с просьбой о государственной регистрации вакцины против коронавируса “Спутник V”», – цитирует интернет издание слова лидера партии ОПЗЖ, опубликованные на сайте политсилы. Также уточняется, что исследовательский центр им. Гамалеи также ждет официальной регистрации препарата в Украине, чтобы передать необходимые материалы для начала производства.

«По словам Медведчука, разработчик вакцины “Спутник V” дал разрешение на передачу необходимых материалов украинской компании для производства вакцины», – пишет Agenzia Nova.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что он будет добиваться производства российской вакцины в Украине, несмотря на истерики посольства США в Украине, представители которого фактически приказали действующей украинской власти отказаться от «Спутник V». Тем не менее, политик надеется, что украинская власть все-таки проявит здравый смысл и поставит жизнь и здоровье людей выше интересов своих заокеанских хозяев.