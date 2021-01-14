В нынешней катастрофической экономической ситуации спасением Украины должны заниматься те, кто в состоянии это сделать.

Об этом в эфире NewsOne, комментируя высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Каждый расскажет, что он снизит тарифы в сто раз, но мы уже "наелись" этого вранья. Что нужно сделать сразу? Первое: немедленно отменить необоснованную и введенную под давлением МВФ наценку – это снижение тарифов примерно на 15%. Второе: когда во время переговоров нашей партии (ОПЗЖ. – Ред.) в России Виктор Медведчук договорился с правительством РФ о снижении на 25% (речь идет о прямых поставках в Украину газа из РФ со скидкой 25%, о которых договорился Медведчук. – Ред.), все кричали, что это "зрада ", мы и так все сделаем. Они (власть. – Ред.) ничего не сделали, подняли тарифы... Я не понимаю, почему можно торговать с Российской Федерацией на миллиарды каждый год чем угодно – от конфет до оружия – и нельзя получить скидку (на газ. – Ред.) только потому, что она идет от членов нашей партии», – рассказал политик.

Третьим шагом после снижения тарифов Рабинович назвал полную национализацию месторождений, а также облэнерго и облгазов.

«По одной простой причине – мы находимся в экстренной экономической ситуации. Такие вещи (национализацию. – Ред.) делала и Франция, и любая другая страна, когда были подобные проблемы. Это – еще 40% (снижения тарифов. – Ред.). Я считаю это необходимым… Не о себе надо сейчас думать, надо думать, как спасать страну от управления недоумков, которые придумали поднять цены, чтобы "спаситель" Витренко (исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко. – Ред.) пришел и рассказал, как он снизит тарифы на 12% и заложит "мину", чтобы мы летом платили еще больше», – добавил Вадим Рабинович

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что пытаясь в очередной раз обмануть население, Кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива для населения, намеренно «забыв» при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии.

В свою очередь, Вадим Рабинович отметил, что действующая власть довела Украину до ручки, введя неподъемные тарифы на коммунальные услуги в угоду «западным кураторам».

«Власть зеленых довела страну до ручки! Людям есть нечего, а эта нечисть забирает последнее – ввели в угоду своим западным кураторам неподъемные тарифы и скоро будет квартиры отнимать за неплатежи!» – сказал народный депутат Украины.