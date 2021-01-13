также в разделеПолитика
Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе 4
Погребинский: Медведчук не поддержал решение Зеленского о роспуске КС, так как считает, что это нарушение Конституции 38
ОПЗЖ требует от власти прекратить тарифный геноцид – отменить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 52
КИУ: За год в монобольшинстве осталось только 211 нардепов 67
ОП: Встреча нормандских советников была непростой, но конструктивной 38
Кулеба рассказал, как станут понятными намерения РФ по Донбассу 22
Зеленский отреагировал на гибель бойца на Донбассе 37
Эксперты: Благодаря Медведчуку Украина еще будет продавать вакцину другим странам 33
Зеленский и Санду создали президентский совет 16
В «Слуге народа» заявили, что шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции 22
Зеленский и Санду подписали ряд документов 242
Испанские СМИ пишут о росте рейтинга Медведчука и называют Зеленского «сбитым летчиком» 36
Эксперт: Только Яценюк мог взяться за американский заказ по нападкам на Медведчука без угрозы для своего низкого рейтинга 27
Новая стратегия: В «Слуге народа» объяснили замену главы делегации в ПАСЕ 29
Розенбаум о нападках на Медведчука: Политический «труп» Яценюк выполняет заказ Вашингтона 64
КСУ: Тупицкий сам себя отправил в отпуск и живет в отеле, а не на вилле 69
В Киеве началась встреча Зеленского и Санду 175
Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова 33

В условиях, когда все вакцины от коронавируса разделили между собой США и другие богатые страны, Украина имеет возможность самостоятельно производить этот препарат, тем более, что глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук решил все вопросы о передаче технологии производства «Спутник V».

Так киевский журналист Евгений Хурсин прокомментировал в Facebook заявление главы Минздрава о подаче заявки на регистрацию вакцины «Спутник V».

«Министр Степанов официально признал, что харьковский «Биолек» подал заявку на регистрацию «Спутник V» на территории Украины. О том, что «Биолек» подал заявку, еще 2 января сообщил председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук», - напомнил журналист.

«Вот благодаря таким случаям и становится понятно, почему Медведчука называют человеком, который держит свое слово», - добавил он.

По словам Хурсина, очень символично, что в тот же день появилось заявление генерального директора ВОЗ о том, что все вакцины поделили между собой США и другие богатые страны, а бедным не досталось ничего.

«Символично, что в этот же день появилось заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адхана Гебрейесуса, который рассказал, что все вакцины забрали себе 42 страны. Из них 36 - это богатые страны, а еще 6 - государства со средним уровнем жизни. А вот бедным странам, по данным ВОЗ, не досталось вообще ничего. Что делать?» - задал вопрос журналист.

Вместе с тем, Хурсин отметил, что Украина способна самостоятельно производить вакцину от коронавируса, потому что Виктор Медведчук договорился о передаче технологии производства «Спутник V».

«Как говорится, помоги себе сам! Вся надежда - на украинских фармацевтов. Производственные мощности у нас есть, Медведчук договорился, чтобы центр им. Гамалеи передал нам технологию производства. Осталось только пройти формальную процедуру по регистрации – и вперед! Так почему представители официальной власти ЦЕЛЫЙ ГОД ничего не делают?» - подчеркнул журналист.

Хурсин уверен, что бездействие власти в условиях, когда Виктор Медведчук договорился о производстве вакцины на территории Украины - это преступная халатность.

«А по факту ничегонеделание - это преступная халатность. Получается, такая халатность приводит к срыву общеукраинской программы вакцинации. И это тогда, когда мы можем производить вакцину для себя, да еще и продавать в другие страны?!» - возмутился журналист.

В завершение Хурсин процитировал слова Тараса Шевченко о панщине и крепостных.

«Как назвать такое поведение? Да все уже сказал великий поэт много лет назад. «Самі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть…» - заключил журналист Евгений Хурсин.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги