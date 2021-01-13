Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук и его политсила не могли поддержать неконституционную идею Президента Зеленского о роспуске Конституционного Суда. Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог подчеркнул, что Медведчук никогда не давал повода обвинять его в неконституционных действиях.

«Я не помню случая, чтобы кто-то обвинил Медведчука в том, что он требует невыполнения норм Конституции. Не говоря уже о том, что именно от ОПЗЖ были обращения в Конституционный Суд рассмотреть неконституционность отдельных положений соответствующего закона», – сказал эксперт.

Он добавил, что от этой ситуации не может быть никакой личной выгоды ни Медведчуку, ни его политсиле, так как спрогнозировать перевыборы в Верховную Раду после роспуска Конституционного Суда очень сложно.

«Для того, чтобы иметь возможность прогнозировать перевыборы Верховной Рады, должен быть целый ряд обстоятельств, которые я, честного говоря, не очень понимаю, как могут сложиться», – отметил Погребинский.

Тем не менее, он сказал, что согласен с Виктором Медведчуком в том, что нынешний парламент себя дискредитировал, и Украине нужна перезагрузка власти.

«Я понимаю Медведчука, который говорит, что хорошо было бы провести внеочередные парламентские выборы, потому что парламент предельно некомпетентный. Это хорошо и для этой политической силы (ОПЗЖ. – Ред.). Если бы сейчас проводились выборы, это очень грубая моя оценка, то фракция ОПЗЖ была бы минимум вдвое больше», – сказал политолог.

Но, по его мнению, Зеленский вряд ли примет решение о роспуске парламента, так как из-за падения рейтинга его партия не получит большинство в новой Раде.

«Президент только болтает безответственно, мы уже к этому привыкли. Но кто-то же ему объясняет, наверное, что в следующем составе Верховной Рады у него большинства не будет, так как идет процесс падения рейтинга его политической силы. Поэтому, какой ему смысл, он не будет инициировать, как его заставить я не очень понимаю», – резюмировал Михаил Погребинский

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявлял, что закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.