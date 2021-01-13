«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от власти прекратить «душить народ непомерными тарифами», игнорируя при этом предложенные партией законопроекты, которые позволят снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев. Об этом говорится в заявлении партии.
В ОПЗЖ отметили, что с 1 января 2021 года власть Зеленского установила рекордно высокие в истории страны тарифы на услуги ЖКХ. Так, выросла цена на газ для населения (если сравнивать с концом докризисного 2013 года, она возросла на немыслимые 1386%), установлена фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт·ч и отменен льготный тариф на первые 100 кВт·ч. В ряде городов повышен тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу (на 25,7%), а в ряде регионов – на производство тепловой энергии (до 49,7%). То есть вскоре повысятся и тарифы на отопление и горячее водоснабжение, о чем уже говорят эксперты.
«Очередное повышение тарифов обрекает подавляющее большинство украинцев на резкое снижение уровня жизни, на отказ от удовлетворения даже базовых потребностей – нормального питания и медицинского обслуживания. А значит, ведет к сокращению срока жизни людей. И это является не чем иным, как механизмом тарифного геноцида против собственного народа со стороны украинского правительства», – подчеркивается в заявлении партии.
В ОПЗЖ также отметили, что власть грубо пренебрегает Конституцией, гарантирующей гражданам социальную защиту. Кроме того, власть не заинтересована в снижении тарифов – она игнорирует предложенные партией и внесенные на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, предусматривающие действенные механизмы уменьшения тарифов.
«Внесение изменений в Налоговый кодекс по отмене ренты на газ внутренней добычи, используемый для потребностей населения, и НДС на него; новый формульный принцип расчета стоимости газа для населения и промышленности исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи; списание задолженности за услуги ЖКХ для наиболее незащищенных слоев населения и возможность получения субсидий; переход на прямые поставки газа из РФ, что обеспечило бы снижение цены на 25%, о чем представителями партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» были достигнуты договоренности с руководством Российской Федерации» – именно такие механизмы предложила «Оппозиционная платформа – За жизнь», чтобы снизить непомерные и непосильные для украинцев тарифы.
Также в заявлении партии подчеркивается, что бездействие власти в этом вопросе подтверждает: повышение тарифов – осознанная политика, направленная на уничтожение экономики Украины и создание невыносимых условий для Украинского народа.
««Оппозиционная платформа – За жизнь» не позволит чиновникам имитировать бурную деятельность, заигрывать с избирателями, манипулировать общественным мнением и жонглировать обещаниями, но при этом душить народ непомерными тарифами. Мы требуем принятия, предложенных нашей партией законопроектов для стабилизации тарифов в Украине и приведения их к уровню, посильному для обнищавших граждан, и призываем украинцев своими действиями принудить власть прекратить тарифный геноцид против собственного народа», – заявили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».
Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что пока власть не отправит профнепригодное правительство в отставку, «петля на шее» украинских граждан будет продолжать затягиваться. Ведь именно они ощущают все последствия вопиющего непрофессионализма Кабмина. Поэтому чем быстрее произойдет отставка правительства, тем будет лучше для Украины.
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