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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук все-таки добился, чтобы заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» поступила в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины.

Так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что харьковский завод «Биолек» подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Украине.

 «Скоро путинской вакциной привьют патриотов. Вот смеху-то будет. Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Таки Медведчук всех сделал...» - написала Гаврилова в Facebook.

А по словам политического эксперта Светланы Кушнир, Виктор Медведчук шаг за шагом настойчиво добивается, чтобы Украина сама могла производить вакцину от коронавируса.

 «Мужик сказал - мужик сделал! Медведчук шаг за шагом настойчиво движется к цели. Договорился с Путиным о лицензии на «Спутник V» - наладил возможность производства в Украине - организовал процесс регистрации», - пояснила эксперт.

Кушнир уверена, что Украина еще будет продавать вакцину от коронавируса другим странам мира.

«Вот увидите - благодаря ему Украина еще будет продавать вакцину другим странам», - заявила эксперт.

Кушнир сделала прогноз, что благодаря Медведчуку Украину будут уважать во всем мире, потому что наша страна внесет важный вклад в борьбу против COVID-19.

«И нашу страну, наконец, начнут уважать во всем мире. Потому что в отличие от Порошенко и Зеленского, которые побираются и просят кредитов, мы будем вносить серьезный вклад в борьбу против эпидемии коронавируса», - заключила политический эксперт Светлана Кушнир.
ForUm

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