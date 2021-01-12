Только политик с такими мизерными достижениями, как Арсений Яценюк, мог взяться за заказ от американских спонсоров по нападкам на Виктора Медведчука без угрозы для своего рейтинга. Об этом написал политический обозреватель Владислав Мулык в Facebook, сообщает UBR.

«Великий специалист от политики, автор высказывания «куля в лоб», строитель дырявой стены на границе с Россией, главный по «а то Путин нападет» и «русские танки в Киеве», идеолог Майдана – незабвенный Арсений Яценюк призвал власти защитить страну от угрозы со стороны Виктора Медведчука.

Об этом забытый ныне экс-премьер (во время работы которого в этой должности курс гривны улетел в тартарары) заявил на своей странице в Facebook. Чем же обидел Виктор Медведчук заслуженного политика, спросите вы? Оказывается, глава политсовета ОПЗЖ прокомментировал беспорядки в США, с которыми, по мнению Яценюка, Украина должна усиливать партнерство. Не смейте говорить ничего о политическом кризисе в Штатах, о захвате Капитолия, о человеческих жертвах, - это все враки и «шаманские заклинания» (цитирую заявление Арсения Петровича, не могу удержаться)», – отметил эксперт.

«Угроза со стороны Медведчука, который выступает за мир на Донбассе, снятие санкций с украинских предприятий, производство в Украине вакцины от коронавируса и предлагает конкретный путь для снижения тарифов на газ, волнует многих организаторов Майдана и приспешников Сороса. Но только репутация Яценюка настолько отсутствует, а достижения на государственных должностях настолько мизерны, что он может выполнить заказ от американских спонсоров без угрозы для своего рейтинга. Как говорится, если у вас нет тети, то вам ее не потерять. Но хоть повеселил аудиторию, и на том спасибо», – написал Мулык.