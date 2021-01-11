Усилиями власти ситуация с вакцинацией от коронавируса превратилась в сюрреалистиеский сюжет в стиле Франца Кафки. Об этом написал в Facebook политический публицист Дмитрий Джангиров.

«Прекрасной завязкой для сюжета могло бы стать заявление Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, датированное маем прошедшего года: «мы - мастера спорта по борьбе с коронавирусом». К концу года то ли мастерство улетучилось, то ли коронавирус оказался гросс-мастером, но, очевидно, что ни власть в целом, ни украинская медицина в частности, с COVID-19 не справляются. И, столь же очевидно, что без вакцины - и не справятся», - сделал вывод публицист.

Джангиров напомнил, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным о передаче технологии «Спутник V» для производства на харьковском заводе «Биолек».

«Но… вакцина для украинцев, как учит нас «руководящая и направляющая сила» в лице временной поверенной в делах США в Украине Кристины КВИН, не должна быть российской… Ну, тут Президенту Владимиру ЗЕЛЕНСКОМУ было несложно согласиться с американским посольством, ибо российскую вакцину СПУТНИК V предлагал завезти в необходимом количестве столь нелюбимый ЗЕ председатель политсовета ОПЗЖ Виктор МЕДВЕДЧУК. Как вариант - освоить ее производство в Украине, благо харьковский «Биолек» обладает всеми необходимыми возможностями, а МЕДВЕДЧУК договорился с Путиным о передаче технологии и лицензии», - отметил публицист.

В то же время, Джангиров привел слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения, который сообщил, что богатые страны поделили все дозы вакцины между собой. Поэтому, констатировал он, даже по программе COVAX Украине не достанется ничего.

«Теоретически, все выглядит красиво: в рамках инициативы COVAX заключены контракты на поставку 2-х млрд. доз вакцин против COVID-19. У этой программы также есть право первой очереди на дополнительный 1 млрд. доз. Однако, как заявил Генеральный директор ВОЗ, пока препаратов для этой программы нет, а 42 страны сейчас уже внедряют вакцины от коронавируса. Причем 36 из них - это страны с высоким уровнем доходов населения, а 6 - со средним доходом. То есть страны с низким доходом населения вообще не получают вакцину»,- пояснил публицист.

Поэтому, по словам Джангирова, у Украины есть два варианта - прагматичный сценарий Виктора Медведчука и псевдопатриотический сценарий власти.

«В сухом остатке имеем два варианта. Прагматичный - воспользоваться предложением Виктора МЕДВЕДЧУКА получить российскую вакцину и / или начать по лицензии ее производство в Харькове. «Патриотичный» - а на самом деле псевдопатриотичный - дождаться, пока Запад привьется и сделает необходимые запасы (в течение года - полутора), после чего начать закупки, желательно - через посреднические фирмы (якобы - для ускорения вакцинации)», - констатировал публицист.

Джангиров пришел к выводу, что автор прагматичного сценария в лице Виктора Медведчука выглядит настоящим патриотом Украины, в отличие от власти во главе с Зеленским, которая готова пожертвовать жизнями украинцев в угоду «вашингтонскому обкому».

«Вот и получается, что сторонники прагматичного сценария выглядят как настоящие патриоты Украины, особенно на фоне компрадоров, которые готовы пожертвовать жизнями украинцев, лишь бы похвалил «вашингтонский обком». Только псевдопатриотичный (он же - компрадорский) подход будет стоить Украине минимум 20 – 30 тысяч жизней. На чьей они будут совести?! Думай-ТЕ, Владимир Александрович!» - заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.