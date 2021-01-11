Виктор Медведчук в очередной раз выполнил свои обещания. Об этом пишет в Facebook политический активист Михаил Чаплыга, комментируя заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что в Минздрав поступила заявка на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь», – цитирует политический активист борца за независимость Индии Махатму Ганди.

«Министр Степанов признал, что в МОЗ поступила заявка на регистрацию «Спутник V». Медведчук в очередной раз выполнил свои обещания», – поясняет Чаплыга.

Он призывает обратить внимание на заявление главы Всемирной организации здравоохранения, который 8 января сообщил, что все вакцины поделили между собой 42 страны мира, а бедным не досталось ничего.

«А вы почитайте заяву главы ВОЗ, который забил тревогу, потому что все вакцины поделили между собой 42 страны – 36 богатых и 6 средних. Как вы поняли, Украину тоже записали в бедные страны. Уже всем понятно, что США и другие богатые ничего никому не дадут. Глава ВОЗ официально заявил, что хваленый COVAX еще вообще не получил ни одной вакцины», – сообщает активист.

При этом Чаплыга объясняет, что Украина может производить вакцину и для своих граждан, и для продажи на международных рынках, так как оппозиционный политик Виктор Медведчук договорился, чтобы харьковский завод «Биолек» начал производить «Спутник V» по российской технологии.

«Короче, спасайся, кто может. Так мы можем! Стоп! А кто и почему посмел записать нас в одну компанию с беднейшими?! У нас тут что, Конго, Гаити или Южный Судан?! У нас есть свои фармзаводы, готовые производить вакцину. Вон харьковский «Биолек» подтвердил готовность производить вакцину «Спутник V» по российской технологии, о передаче которой договорился Медведчук. Судя по географии контрактов на эту вакцину, спрос на нее будет огромный, а это означает, что как минимум Украина могла бы заработать огромную сумму денег только на производстве этой вакцин на экспорт!» – прогнозирует активист.

Чаплыга считает, что в Украине идет борьба компрадоров, которые захватили власть, и прагматиков, которые предлагают варианты, как защитить простого украинца от «короны».

«Вот поэтому главный санврач Ляшко и грозится помешать регистрации «Спутник V», он обслуживает ту же иностранную фармацевтическую шайку-лейку, что и Супрун», – уверен активист.

Чаплыга приходит к выводу, что власть во главе с Зеленским в очередной раз продемонстрировала свою компрадорскую сущность, в то время как Медведчук действует как настоящий патриот Украины.

«А министр Степанов под шумок решил протянуть китайскую вакцину, хотя Sinovac точно так же не прошла третью стадию, как и «Спутник V». Поэтому никакого морального права отказать в регистрации «Спутника» МОЗ не имеет. Медведчук рационально и прагматично предлагает взять российскую технологию и производить «Спутник V» самим. Вот и получается, что прагматики в этой ситуации выглядят настоящими патриотами. А «зеленые» просто еще раз показали свое компрадорское нутро!» – заключает политический активист Михаил Чаплыга.