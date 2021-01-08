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Рейтинг партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» стремительно растет. Политсила уверено обошла «Европейскую солидарность» и почти догнала партию действующего президента. Об этом пишет сайт Института Восточной Европы (Studium Europy Wschodniej) при Варшавском университете, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в декабре 2020 года.

Отмечается, что, если бы парламентские выборы прошли в декабре, в Верховную Раду вошли бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

При этом, рейтинг партии Зеленского, по сравнению с парламентскими выборами 2019 года, обвалился уже с 43% до 21%.

«За “Оппозиционную платформу – За жизнь” Виктора Медведчука готовы проголосовать 17,3% украинцев, за “Европейскую солидарность” бывшего президента Петра Порошенко – 15,2%, за “Батькивщину” бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко –10,9%», – пишет интернет-ресурс.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что социологические исследования демонстрируют падение рейтинга партии «Слуга народа» и рост доверия украинцев к партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Политик отметил, что рейтинги «Слуги народа» и президента Украины Владимира Зеленского будут продолжать падать с учетом того, что власть по сути ничего не делает и что власть Зеленского – это практически седьмой год правления Порошенко.
ForUm

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