Есть много предпосылок того, что в 2021 году Владимир Зеленский потеряет первое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины. Об этом в своей колонке пишет политический обозреватель Александр Фомин, анализируя рейтинг «100 самых влиятельных» от журнала «Корреспондент».

«Рейтинги участников топ-10 за год развивались разнонаправленно», - констатирует политический обозреватель.

В качестве примера Фомин приводит Коломойского, который упал со второго места на седьмое, а также Дениса Шмыгаля, занявшего десятую позицию.

«Правительство Шмыгаля работает без программы, поскольку Рада в июне не дала необходимое количество голосов. А в народе зреет недовольство, потому что, несмотря на хороший люфт во времени, Кабмин подошел к скачку заболеваемости «короной» плохо подготовленным. Даже школьники уже знают, что деньги из антикоронавирусного фонда пошли не на закупку оборудования и спецсредств для больниц, а также оборудование новых койко-мест, а на дорожное строительство. В общем, в нужный момент Шмыгалю могут предъявить «по счетам», а поскольку большинство в Верховной Раде фактически развалилось, то и оперативно отправить в отставку», - предрекает журналист.

По словам Фомина, глава ОП Андрей Ермак и спикер ВР Дмитрий Разумков заняли свои позиции благодаря должности. В то же время пятое место Виктора Медведчука - это пример того, что настоящее влияние далеко не всегда зависит от высокого поста.

«Позиции главы Офиса президента Андрея Ермака (№ 6) и спикера ВР Дмитрия Разумкова (№ 4) – это в первую очередь дань высокой должности. Об этом наглядно свидетельствует пример экс-главы ОП Андрея Богдана, который после увольнения выпал за пределы топ-40 (№ 46). На контрасте, высокая пятая позиция главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука - это пример того, что настоящее политическое влияние не всегда зависит от должности», - поясняет журналист.

Фомин напоминает, что ОПЗЖ вытеснила «слуг народа» с Юго-Востока, также Медведчук договорился с Путиным о производстве вакцины от коронавируса на украинском заводе.

«У Медведчука вторая по численности фракция в Верховной Раде, его партия успешно выступила на местных выборах, «зачистив» Юго-Восток от «слуг народа». Кроме того, Медведчук подтвердил свой статус переговорщика № 1 - только ему удалось договориться с В. Путиным о передаче Украине технологии и сырья для производства «Спутника V» на заводе «Биолек» в Харькове», - приводит аргументы журналист.

Фомин напоминает, что партия Медведчука устроила настоящее «Ватерлоо» Зеленскому и Ахметову на малой родине президента - в Кривом Роге.

«Да и на местных выборах проекты Ахметова выступили очень скромно. А «вишенкой» на торте стало самое настоящее «Ватерлоо», которое ОПЗЖ Медведчука устроила Зеленскому и Ахметову на малой родине президента - в Кривом Роге, где кандидат от «Слуги народа» проиграл с разгромным счетом», - напоминает журналист.

Занявший второе место глава МВД Арсен Аваков, поясняет Фомин, контролирует самый мощный силовой ресурс после ВСУ.

«У Авакова есть своя квота в Кабмине (например, министр инфраструктуры), на него ориентируется часть депутатов «Слуги народа» и группы «За будущее». Самое главное, что глава МВД контролирует самый мощный силовой ресурс в стране. Самый мощный, конечно, после армии», - уточняет журналист.

Что касается Владимира Зеленского, то Фомин выражает сомнение, что президенту удастся сохранить первое место в 2021 году.

«Действительно, на сегодняшний день Зеленский пока еще сохраняет статус самого популярного политика в стране. Вместе с тем, в ответ на попытки власти объявить локдаун ряд мэров городов уверенно заявили, что не будут выполнять такое решение Киева. Можно ли считать самым влиятельным человека, которого просто «посылают» политики на несколько рангов ниже? Или который отчитывается перед иностранными послами, в связи с чем появился даже термин «Семипосольщина»? В общем, слишком много предпосылок, что в рейтинге-2021 Зеленского серьезно потеснят с первого места другие фигуры», - прогнозирует политический обозреватель Александр Фомин.