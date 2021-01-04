В Украине разгорается очередной скандал вокруг вакцин от коронавируса. Точнее, сразу два скандала. Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua».

«Первый - из-за фактически провала по госзакупкам вакцины. И второй - вокруг возможной регистрации российской вакцины "Спутник V" в Украине», - пишет Людмила Ксенз.

Автор материала напомнила, что харьковское фармацевтическое предприятие «Биолек» в конце декабря подало документы на регистрацию российской вакцины в Украине.

«Фактически это подготовительный этап для запуска производства вакцины в Украине - такая возможность на предприятии существует. Но власти заявили, что «Спутник V» не может быть зарегистрирован в нашей стране, и якобы по объективным причинам», - отметила журналист.

«Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой: США, стран ЕС, Швейцарии, Японии», - процитировали заявление главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в Страна.ua.

В статье говорится и о том, что параллельно разворачивается большой скандал по поводу закупки вакцин за бюджетные средства. Точнее - по поводу провала в этих закупках.

«Глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в том, что тот слишком поздно поставил задачу закупать вакцину (только в декабре), хотя другие страны еще с весны законтрактовали миллиарды доз. И теперь пробиться на этом рынке будет крайне трудно. По состоянию на конец декабря Украина смогла договориться лишь о поставке китайской вакцины», - подчеркнула Ксенз.

Также она обратила внимание на факт, что тех объемов препарата, которые может получить Украина (8 млн бесплатных доз по линии COVAX плюс около 2 млн доз китайской вакцины), не хватит для массовой вакцинации населения. А закупить дополнительные партии фактически негде, так как вакцины уже в дефиците.

В издании напомнили, о заявлении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука о том, что 30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек» обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан.

«Также Медведчук заявил, что передача линии для производства "Спутник V" может быть осуществлена за две недели. Ее производство займет от трех до шести месяцев. То есть, если бы вакцина "Спутник V" получила регистрацию в Украине, в теории она могла бы начать производиться и реализовываться в Украине уже в обозримом будущем. Но, судя по всему, легкой процедура регистрации не будет»,- констатировали в Страна.ua.