Фигурант 26 уголовных дел, открытых СБУ, неожиданно для себя и окружающих не отправился "хлебать баланду", а стал мужем Ярославы Бойко, дочери одиозного олигарха Юрия Бойко. Об этом в эфире «4 канала» рассказал блогер Николай Иванов.

По его словам, проект Kyiv Smart City изначально был задуман как прикрытие для огромных размеров коррупционной "черной дыры" куда уходили средства города и множества грантодателей.

Возглавили данный проект тогда еще начальник департамента ИТ Юрий Назаров и скромная наследница отцовских миллиардов - Ярослава Бойко. По словам сладкой парочки, Kyiv Smart City должен был помочь эффективно и прозрачно управлять Киевом, по факту эффективно набивались карманы Назарова.

В 2015 году Юрий Назаров за $250 000 долларов купил себе место в Киевской городской государственной администрации, рассказал блогер: «Нет, изначально его по квоте Медведчука назначили в качестве советника Кличко, а уж потом, когда поняли, что мальчик справится, ему купили стульчик директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Именно на ниве главного «диджитализатора» столицы он и занимался непрерывным распилом денег. Закончилась его деятельность тем, что в начале этого года к нему в кабинет явилась с обыском СБУ, а уже через месяц он написал заявление об уходе. Кличко больше не мог и дальше покрывать зашкваренного донельзя коррупционера.

Казалось бы – вот оно счастье! Наконец-то хоть кого-то в стране (как обещал Зеленский) "саджати будуть". И так таки да! Юрия Назарова в декабре посадили на кресло главы Комитета общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины!

Финал несколько неожиданный, но вполне объяснимый тем что дочь главы ОПЗЖ не может не попросить папу напинать СБУ и министра цифровой трансформации, чтобы тот взял да и прикрыл Назарова от преследований, и помог развиться карьере!

"Злые языки" конечно же не будут против, если добавить к истории факт того, что Юрий Бойко сотрудничал с Назаровым, еще когда тот работал исполнительным директором в ООО «Коним групп», которая была банальной прокладкой в тендерных схемах, когда лицензии и услуги технической поддержки продавали государственным предприятиям с накруткой в 300%. Но не суть. Теперь то, с такой помощью Михаил Федоров однозначно "диджитализирует" Украину так, что у нее денег не хватит на "новые" проекты распилов.

Еще один вопрос - как Юрий Леонидович официально ушел от заслуженного наказания? Сразу после женитьбы оказалось, что дело по расследованию деятельности Юрия Назарова из транспортного отдела СБУ вдруг почему-то передали в Департамент контрразведывательной защиты интересов страны. Где оно также вдруг почему-то развалилось. Удивительная какая история.

Но и это не самое удивительное! После женитьбы на Юрия Леонидовича неожиданно свалился Дед Мороз и у него вдруг внезапно кардинально улучшилось материальное положение! Если во всех декларациях, начиная с 2015 года, он указывал скромные доходы – собственно, жил на зарплату, имел сбережения в 20 000 долларов, проживал в квартире площадью 67,7 квадрата в Киеве, то в 2020 году его благосостояние возросло в космических масштабах!

Внезапно у него появилось 10 квартир (ранее была одна!), общей площадью 1 213 квадратных метров, 4 элитных автомобиля (ранее не было вообще) и куча денежных активов в разных валютах (сумма значительно больше, чем ранее). И это только официальные данные! Это даже если не учитывать водную дачу, которую Юрий Леонидович "арендовал" на берегу Днепра.

Правда, злые языки утверждают, что на самом деле водная дача – не совсем дача. А полноценный себе домик на острове Долобецкий в Русановской протоке, где строиться категорически запрещено.

Добавим, что у молодой семьи и корпоративные права на телерадиокомпанию «Ностальгия» вкупе с издательским домом «Вавилон».

«Вот такая вот у Юрия Леонидовича получилась комфортная тюрьма. Интересно найдутся ли в Украине еще люди, готовые отбывать наказание в качестве главы Комитета общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины? И насколько же вырастет уровень доверия украинцев к Федорову и Зеленскому которые спасли от тюрьмы честного коррупционера?» - отметил блогер.