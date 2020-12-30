На сегодняшний день вопрос распределения вакцин от коронавируса из медицинской плоскости все больше переходит в политическую. Формируются определенные сферы влияния. Но Украина в этих процессах не играет никакой роли. Хотя, могла, если бы власть воспользовалась договоренностями Виктора Медведчука о производстве российской вакцины на территории Украины.

Об этом в интервью «Украина.ру» рассказал политолог Руслан Бизяев.

По его словам, после заключения договора между AstraZeneca и российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Украина окажется в российско-британской зоне распределения вакцин.

«Пока что вакцина – это же вопрос больше политический, нежели медицинский. То есть, чтобы производить здесь какую-то вакцину, надо получить понимание, в какой зоне вакцинации мы окажемся: в американо-европейской или российско-британской. Судя по тому, что говорил и. о. начальника Центра общественных связей Министерства здравоохранения Украины, скорее всего, мы будем получать AstraZeneca. Если мы будем получать AstraZeneca, то наполовину мы будем получать “Спутник V”. Соответственно, если здесь будет налажено производство, то это будет производство AstraZeneca», – отметил Бизяев.

Отвечая на вопрос, будет ли украинская власть реализовывать договоренности Виктора Медведчука касательно производства российской вакцины, политолог ответил следующее:

«Дело в том, что для того, чтобы производить тут «Спутник V» в чистом виде, надо принять политическое решение. Но я пока не вижу предпосылок для его принятия. Насколько я понимаю, ваш президент (Владимир) Путин сказал, что этот вопрос должен решаться между главами государств или между соответствующими органами государств. Я пока не вижу контакта в этом вопросе», – подчеркнул Руслан Бизяев.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что отказ от производства вакцины на территории Украины ‒ это преступление действующей власти.

«У нас есть предприятие “Біолік” в Харькове, которое может это делать. В данной ситуации отказ от производства вакцины "Спутник V" на территории Украины является тоже преступным. Потому что что означает производство этой вакцины на территории Украины? Во-первых, это контроль государства. Это украинское предприятие независимо от того, кто является собственником. Во-вторых, все процессы могут быть подконтрольны украинским надзорным органам. Кроме того, это рабочие места. Налоги, отчисления ‒ это все идет в бюджет государства. При этом просто так отказаться означает, что в борьбе с коронавирусом власть действительно поставила свои интересы выше интересов людей», – сказал Виктор Медведчук.