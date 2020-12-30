Если бы сейчас проходили выборы президента, действующий президент Украины Владимир Зеленский и один из лидеров партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко вышли бы во второй тур, свидетельствуют данные опроса «Киевского международного института социологии».

Среди респондентов, определившихся со своим выбором, Зеленского готовы поддержать 27%, Бойко – 14,7%.

За пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали бы 13,7% опрошенных, другого лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука - 8,7%, лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко - 7,5%.

Напомним, согласно опросу Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива политиком 2020 года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, однако он же возглавляет рейтинг и неудачников года.

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому. 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.