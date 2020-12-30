Украинцев, не доверяющих действующему президенту Владимиру Зеленскому, на 26% больше по сравнению с теми, кто ему доверяет. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Так, во время опроса КМИС респондентов просили оценить, насколько они доверяют тому или иному политику.

В целом, больше всего респондентов доверяют Владимиру Зеленскому — 32,8%. В то же время не ему доверяют 59,6%. Баланс доверия-недоверия составляет -26,8%.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 31,8%, не доверяют 54,3%, баланс — -22,5%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 29,2% против 36,5%, баланс — 7,3%).

Нардеп Юрий Бойко имеет доверие 25,8% опрошенных, 50,9% ему не доеряют, баланс — -25,1%), экс-премьер Владимир Гройсман – 25,4% против 62,2%, баланс — -36,8%, бывший кандидат в мэры Киева Сергей Притула (25,3% против 42%, баланс — -16,7%).

Опрос проводился с 17 по 23 декабря в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), в Луганской и Донецкой областях — только на территории, контролируемой украинскими властями.

Напомним, согласно опросу Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива политиком 2020 года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, однако он же возглавляет рейтинг и неудачников года.

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому. 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.