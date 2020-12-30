Президент Украины Владимир Зеленский, на которого возложены обязанности гаранта соблюдения Конституции Украины, в очередной раз попрал нормы Основного Закона. Подписав указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ, глава государства допустил грубейшее нарушение Конституции, так как не имел на это никаких полномочий, заявили в пресс-службе ОПЗЖ.

В статье 106 Конституции Украины четко прописаны полномочия Президента, и у него нет права выходить за рамки этих полномочий, предусмотренных Основным Законом. Это прямо запрещено Конституцией Украины.

В украинском законодательстве нет механизма, который предусматривал бы отстранение от должности председателя Конституционного Суда Украины или судьи Конституционного Суда Украины. Норма Уголовного процессуального кодекса, на которую ссылается Президент, может применяться только к чиновникам, и то лишь в том случае, если чиновнику было вручено подозрение в совершении правонарушения, а соответственно в процессуальном отношении он является подозреваемым или обвиняемым.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» расценивает столь грубое попрание Владимиром Зеленским буквы закона и Конституции Украины как прямые преступные действия главы государства против судебной власти, что является веским основанием для начала процедуры импичмента Президента Украины.

Под влиянием западных хозяев Украина утратила истинную самостоятельность, а при Президенте Зеленском лишь укрепилась в статусе сателлита и колонии, что и подтвердили вчерашние события. В рамках внешнего управления, по требованию США, Зеленский пытается сорвать работу Конституционного Суда Украины, чтобы не допустить принятия им решений по закону о земле, языковому закону и многим другим актам, принятым монобольшинством и не соответствующим Конституции Украины (о чем Президент заявил в своем интервью, фактически шантажируя КСУ тем, что эти законы нельзя признавать неконституционными).

Пытаясь любой ценой не допустить признания данных законов неконституционными, глава государства прибегает к преступному давлению на судебную власть, что уже само по себе является недопустимым, подрывает основы конституционного строя Украины и требует рассмотрения вопроса об импичменте Президента.

ОПЗЖ заявляет, что в действиях Президента Зеленского есть все основания для процедуры импичмента.