Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, считает, что если Владимир Зеленский пошел в 2019 году на повторное подписание Минских соглашений, значит его все устраивало, и он должен их выполнять. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал политолог Александр Лазарев.

Эксперт подчеркнул, что о намерениях выполнять условия Минских соглашений Зеленский заявлял на весь мир.

«На данный момент альтернативы переговорам нет. В каких параметрах они происходят? В параметрах Минских соглашений, которые были подписаны Порошенко в 2015 году, как правильно сказал Медведчук: когда не было иных вариантов. И которые были подтверждены Зеленским в 2019 году. Он мог их не подтверждать, если он считал их неправильными, но он пошел на повторное подписание "Минска" и заявил на весь мир, что будет выполнять Минские соглашения», – отметил Лазарев.

Также он добавил, что Украина не может пойти военным путем для решения конфликта на Донбассе, так как без помощи Запада – это невозможно, а Западу не нужен открытый конфликт с Россией.

«Можем ли мы военным путем вернуть себе Донбасс, то есть завоевать его, пойти на прямую конфронтацию с Россией? Есть ли у нас такие военные возможности? Разумеется, что нет. Поможет ли нам в этом Запад, как говорят некоторые политики? Естественно, что Запад нам не поможет. Не вступит в прямой конфликт с Российской Федерацией, с ядерным государством и с одной из сильнейших армий мира. Делать они этого не будут, потому что это непоправимый ущерб для собственного государства, для собственной экономики, для собственного народа», – резюмировал Александр Лазарев.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что у официального Киева нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины. Отсюда и невыполнение Минских соглашений, и, как следствие, отсутствие настоящего мира в Украине, несоблюдение режима тишины, отсутствие обменов удерживаемыми лицами.