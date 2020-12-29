Зеленский заявил американцам, что не может объяснить украинцам, почему нельзя покупать российскую вакцину. Так медиа-менеджер Елена Скидан у себя в Facebook прокомментировала интервью президента Владимира Зеленского для американского издания The New York Times.

В свою очередь, политический эксперт Светлана Кушнир привела данные Университета Джона Хопкинса о том, что количество заразившихся коронавирусом в мире достигло 80 миллионов человек, причем это число только растет.

«На первом месте - США с 18,7 миллиона. Понятно, что пока Штаты и ЕС не вакцинируют по первому-второму-третьему кругу все свои слои населения, никому они препараты не дадут. Также в тройку по количеству заболевших входят Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн)», - сообщила эксперт.

В связи с этим Кушнир уверена, что вакцина «Спутник V» могла бы спасти десятки и сотни тысяч жизней украинцев. Кушнир напомнила, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским президентом Владимиром Путиным о передаче лицензии и сырья для производства вакцины на харьковском заводе «Биолек».

«Понятно, что в этой ситуации вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, могла бы спасти десятки и сотни тысяч жизней в Украине - и миллионы во всем мире», - заявила эксперт.

При этом Кушнир обратила внимание, что власть во главе с Зеленским пытается помешать плану производить вакцину в Украине, о чем с российским президентом Владимиром Путиным договорился Виктор Медведчук.

«Уже понятно, что спрос на вакцину намного превышает предложение. При этом власть пытается помешать наладить производство «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове, о чем с Путиным договорился Медведчук», - подчеркнула эксперт.

«Давайте напомним Зеленскому и «квартальщикам», что они - это всего лишь наемные менеджеры. Миллионы простых украинцев - за вакцинацию. Поэтому Зеленскому, Шмыгалю и прочим лучше не гневить народ, чтобы потом в далеком Ростове не лить слезы и не жаловаться на судьбу-злодейку…» - заключила политический эксперт Светлана Кушнир.