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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля прекрасно осведомлен о ситуации в Украине.

«К нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит», ‒ сказал Песков.

Что касается отношений с нынешней украинской властью, то заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в начале года в Польше (тогда он возложил на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны), «сильно резанули» слух и сердце не только Путина, но и огромного количества ветеранов и вообще всех, кто живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне, отметил пресс-секретарь президента России.

Кроме того, Песков заявил, что вакцина «Спутник V» действительно стала одной из самых востребованных в мире, поэтому нападки на нее сейчас не так эффективны. Но Путин с самого начала говорил о том, что в сложившейся ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться вакциной.

Напомним, в ходе этого интервью Дмитрий Песков также сказал, что за выполнение договоренностей по урегулированию конфликта Донбассе, которые были достигнуты в Париже в 2019 году, в Украине пока никто не брался.
ForUm

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