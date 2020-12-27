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Российская Федерация заявила об отсутствии контактов с нынешней властью Украины. Также в Кремле обвинили Киев в "пассивности" относительно реализации минских соглашений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "Вести" и ТАСС.

По его словам, из нынешней власти Украины "никто особо и не звонит".

«Путин прекрасно представляет (что происходит в Украине - ред.). У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит», - сказал Песков.

Он добавил, что проблем в отношениях между странами добавило заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале года о том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на Советском союзе.

Напомним, Россия провела военные учения в Крыму.
ForUm

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