Правительство Украины решило поддержать очередной сказочный инфраструктурный «мегапроект», который никоим образом не повлияет на модернизацию изношенной транспортной системы нашей страны, зато полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии Евросоюза, и поэтому ЕС готов выделить кредит на его реализацию. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В частности, речь идет о железнодорожной евроколее, которая согласно планам министра инфраструктуры Криклия должна строиться на эстакадах. Ведь, по словам по словам замминистра финансов Кавы, согласно принятой транспортной стратегии ЕС железная дорога определена приоритетным видом транспорта, и ЕС готов выделять кредитные средства на ее развитие.

«О создании рабочих мест, уменьшении кредитной задолженности "Укрзалізниці", обновлении пассажирских вагонов, изношенных на 92%, речь не идет. Как и о госзаказе вагоностроительным заводам на изготовление новых пассажирских и грузовых вагонов – для спасения производства вагонов в Украине, после 2015 года, рухнувшего в 50 раз», – подчеркнули в ОПЗЖ.

И резонно отметили: «Если уж министр-"реформатор" от «Слуги народа» Криклий так мечтает о современной транспортной системе на эстакадах, почему эстакады не были использованы на 30-километровом участке Днепр – Решетиловка? Государство потратило 12 млрд грн, чтобы построить там одноуровневый нерегулируемый перекресток. Так же неэффективно были использованы $139,9 млн кредита от Всемирного банка на первую часть объездной дороги под Полтавой – построен участок транспортной развязки длиной всего 5,5 км».

В ОПЗЖ уверены: прежде чем брать очередной кредит, чтобы построить евроколею и обеспечить комфортные путешествия в Европу, правительству следовало бы сделать комфортным передвижение украинцев внутри страны.

«Для того и планируют строить широкую европейскую колею на эстакадах, чтобы в свободное от "реформирования" время представители "Слуги народа" могли комфортно путешествовать по Европе в купленных в той же Европе и США новых вагонах или вывозить в ЕС украинские трудовые ресурсы?» – поинтересовались в политсиле.

В ОПЗЖ считают, что громкие заявления Министерства инфраструктуры о реформировании украинской транспортной системы, как обычно, прикрывают неэффективное использование и отмывание средств, полученных в качестве кредитов.

«Министерство инфраструктуры давно превратилось в Министерство инфраструктурных сказок для украинцев (еще со времен Омеляна с его идеей построить в стране "гиперлуп"), а главное – в систему космического по своим масштабам отмывания бюджетных и кредитных средств», – заявили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».