также в разделеПолитика
Зеленская рассказала, как относится к хейту в свой адрес 18
Зеленский: Все ждут, когда посадят Порошенко 27
Зеленский: Тупицкий не может быть председателем КСУ 29
Зеленский собирается вакцинироваться за свой счет 19
Зеленский: Если РФ нападет, мобилизуют и мужчин, и женщин 88
Вето Трампа на оборонной бюджет США не скажется на помощи Украине 13
Вениславский: «Пленки Тупицкого» дают основания для отстранения главы КСУ 43
Аксенов о стратегии деоккупации Крыма: Никакие платформы не помогут 30
Британия и ЕС договорились об отношениях после Brexit 12
Зеленский обещает подарок украинцам на 30-летие независимости 24
Медведчук: Зеленский завершил большой путь по созданию на территории Украины помойной ямы и обнищания людей 25
Медведчук: У меня нет необходимости встречаться с Зеленским 34
У Зеленского после обвинения в манипуляции исправили заявление о «Большой стройке» 29
Комитет Рады не стал рассматривать кнопкодавство за Шкарлета 17
Кулеба считает нецелесообразным введение санкций против Беларуси 14
Кулеба озвучил приоритеты украинской дипломатии на следующий год 88
ОПЗЖ: Отказ от сотрудничества с китайской компанией Huawei по указке США – это серьезный удар по национальным интересам Украины 30
Вице-премьером Румынии стал лидер венгров, которому запрещали въезд в Украину 23

Американские СМИ не просто так одновременно взяли интервью у президента Владимира Зеленского и председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом пишет в своей колонке на сайте официального партнера The Financial Times - делового издания "Капитал" - доктор социологических наук, профессор НТУУ "КПИ им. И. Сикорского" Павел Кутуев.

"Отчет о выполненном "домашнем задании" и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью ЗеленскогоThe New York Times", - констатировал ученый.  

Кутуев обратил внимание, что если американские СМИ откровенно троллят Зеленского, то к Медведчуку относятся с подчеркнутым уважением.

"Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США? А, как мы понимаем, если американские СМИ троллят украинского политика, это означает, что они не воспринимают его всерьез. Просто сравните с интервью Виктора Медведчука для Bloomberg, которое вышло практически одновременно. Если Зеленского откровенно троллят, то Bloomberg демонстрирует уважение к Медведчуку, постоянно подчеркивая его статус ("лидер", "председатель ОПЗЖ", "ключевая фигура", "магнат")", - аргументировал профессор.

"Не говоря уже о том, что Bloomberg прямым текстом связывает успехи ОПЗЖ именно с деятельностью Медведчука", - подчеркнул он.  

Кроме того, отметил Кутуев, очевидно, что многое из интервью Медведчука осталось off the record (как говорится, "за кадром").

"Можно только предполагать, что он мог говорить о том, какие действия собирается предпринимать, чтобы решить вопрос с доставкой вакцины"Спутник V" в Украину, а также как будет развивать свою инициативу "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Франция - Германия", - предположил доктор социологических наук.

"Интервью Зеленского и Медведчука и по содержанию перекликаются между собой - это фактически президентский круг тем: отношения с Россией и США, мирное урегулирование на Донбассе, вакцина от коронавируса и т. д.", - пояснил ученый.

Павел Кутуев резюмировал, что американские СМИ специально одновременно взяли интервью у Владимира Зеленского и Виктора Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики.

"Фактически политическая элита США благодаря интервью в The New York Times и Bloomberg узнала мнение двух ключевых фигур, которые отстаивают противоположные политические позиции и имеют свое собственное видение насчет того, как должна развиваться Украина", - заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги