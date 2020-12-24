В Украине, начиная с 2004 года, продолжается планомерное снижение экономики. Об этом, в интервью, опубликованном на YouTube-канале известного блогера Анатолия Шария заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он напомнил, что Украина в начале 90-х по ряду показателей намного опережала соседние страны. Однако это прекратилось после Оранжевой революции 2004 года.

«Потом у нас все это было разрушено, потом началось восстановление. Хочу напомнить, что во втором, третьем, четвертом году был самый большой рост экономики. В четвертом году он был рекордным, 12,4%, это был рекорд в Европе роста ВВП. У нас росли пенсии, зарплаты, и закончилось Майданом. А чего Майдан? Все росло, экономика достигала рекордных - а тут Майдан, пришли, поменяли власть. А чего? "Так это же режим преступный Кучмы, Медведчука, естественно, и всех остальных. Вот они преступники, они все это делали, а нам это не подходит, мы сейчас это по-другому". И что в пятом году по результатам деятельности так называемых деятелей Ющенко, Тимошенко? Знаете, что? Падение роста экономики с 12,4 до 2,6%. Пять кризисов за год - молочный, сахарный, бензиновый, дизельный и многие другие. Они уничтожили страну. Они ввели безвизовый режим в одностороннем порядке для ЕС, превращая Украину в помойную яму», - отметил политик.

Виктор Медведчук добавил, что нынешняя власть заканчивает «добивать» экономику страны.

«Эти деятели Зеленского продолжили эту работу. Вот сейчас легализовали игровой бизнес, распродажу земли. То есть, Зеленский завершил большой путь в большую жизнь Украины по пути создания здесь, на территории Украины, помойной ямы и обнищания людей. Вот, что произошло за все эти годы. И это началось в пятом году. Мы начали уничтожать экономику, мы начали... А цены на газ - это же длинная история, тут можно рассказывать очень долго и очень длинно, и это все - некомпетентность и ограниченность власти. Потому что, ну, я хорошо знал Тимошенко, но я никогда не оценивал ее в плане ее профессиональных качеств как премьер-министра и все остальное. Были люди и более подготовленные. Но ведь в пятом году началось и введение института внешнего управления, при Ющенко. И тогда оно, может, было слабозаметным, но это все нарастало снежным комом. Чем это завершилось - или завершается вот, в уходящем 2020 году, - мы видим», - резюмировал политик.