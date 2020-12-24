Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что у него нет необходимости встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на канале Анатолия Шария в YouTube, сообщает MigNews.

При этом политик подчеркнул, что такая необходимость может быть у главы государства.

"У меня нет необходимости встречаться с Зеленским. Если у него есть необходимость, и эта необходимость диктуется, в том числе и моими политическими, идеологическими, интересами, я готов. Но такой инициативы не было, и я думаю, что и не будет, в ближайшее время. А меня это тоже устраивает", - отметил Медведчук.

Он также подчеркнул, что считает Зеленского творческим человеком.

"Он талантливый человек, на своем месте, в амплуа артиста, в амплуа руководителя проекта "Квартал 95". Я не был никогда на его концертах, но смотрел по телевизору, получал массу удовольствия. И считаю, что, он, действительно, один из самых талантливых в Украине творческих деятелей", - заявил политик.

И добавил: "Но, когда он заявил в июне, по поводу каких-то действий со стороны России, он сказал: Я считаю, что у нас общего с Россией осталась одна граница. Я тогда ему жестко ответил, что это "общего одна граница" - это у Зеленского и его окружения только осталась, а для меня и для нормальных людей - это и 1000-летняя история, и общая православная вера, и славянские корни, и победа в ВОВ, и многочисленные родственники, которые живут по линии разграничения. В данном случае это государственная граница между Россией и Украиной. Это граница 2200 км. Это все то, что у нас есть общего. А если у него общего только граница, то с ним не о чем разговаривать", - заявил Медведчук.

Кроме того парламентарий напомнил, что когда Зеленский вышел во второй тур выборов президента, то он выступал как против него, так и против Порошенко.

"Можно поднять все мои интервью, я считал, и было принято решение партии, что мы не поддерживаем ни одного из этих кандидатов. Я знал, и говорил еще до выборов, что у нас виртуальный кандидат в президенты, по фамилии Зеленский, у него виртуальная программа, а результат будет, к сожалению, для украинских граждан, не виртуальным, а реальным. Так и случилось, и не потому, что я что-то прогнозировал, я просто чувствовал, исходя из своего жизненного опыта, что именно так это случится по отношению к Зеленскому. Я не ошибся", - резюмировал Медведчук.