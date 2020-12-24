В официальной статистике отсутствуют почти 6 млн га угодий пшеницы и ячменя из 21,33 млн га общих площадей, свидетельствует спутниковый анализ посевных площадей, проведенный EOS Data Analytics.

«Наибольшее количество неучтенных площадей наблюдается на территориях, отведенных для выращивания зерновых, в Донецкой (732,1 тыс. га) и Одесской (1,047 млн га) областях. Общая разница посевных площадей зерновых по всей Украине составляет примерно 5,975 млн га», - говорится в релизе EOS Data Analytics, передает Интерфакс-Украина.

Согласно спутниковым данным, в Херсонской области угодья зерновых составляют 1,8 млн га, из которых в официальную статистику не попадают 615,4 тыс. га, в Николаевской из 1,7 млн га общей площади таких угодий неучтенными остаются 595 тыс. га, указывает EOS Data Analytics.

Как поясняет компания, причиной расхождения статистических и спутниковых данных можно считать теневой рынок земли.

При этом статистика не охватывает площади личных хозяйств; следует также сделать поправку на отсутствие в учете сельхозугодий на временно оккупированных территориях, добавили в компании.

EOS Data Analytics входит в вертикально интегрированную спутниковую группу EOS и является частью инвестпортфеля Noosphere Ventures. Компания специализируется на разработках спутникового мониторинга и анализа данных с орбиты.