Комитет по вопросам Регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы, свидетельствующие о кнопкодавстве во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщила народный депутат от «Голоса» Инна Совсун.

«Я понимаю позицию ОПЗЖ, они защищают своих кнопкодавов. Часть «слуг народа» заявили, что для них это трата времени, и у них есть более важные дела. Неплохо, не так ли? Действительно, зачем членам комитета по вопросам Регламента и депутатской этики рассматривать нарушения Регламента и депутатской этики?» - написала она в Facebook.

Совсун пообещала позже обнародовать материалы, которые собрали ее коллеги и которые не захотел рассмотреть регламентный комитет.

Нардеп также заявила о подаче заявления в правоохранительные органы по этому поводу.

Напомним, 17 декабря Верховная Рады назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.

Инна Совсун заявила, что за это назначение «проголосовали» некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд с доказательствами обвинений в плагиате и о неличном голосовании нардепов.