Фактически по прямому приказу из США Украина отказалась использовать оборудование технологического гиганта, китайской компании Huawei.

Это является очередным подтверждением унизительного колониального статуса Украины и несет непоправимый ущерб национальным интересам нашей страны.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Примечательно, что о, якобы, решении украинских властей об отказе от сотрудничества с китайской компанией на весь мир сообщил американский дипломат.

«Как заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Соединенные Штаты запретили Украине сотрудничество с ведущим мировым инновационным и технологическим гигантом Huawei и обязали демонтировать уже установленное телекоммуникационное оборудование этой компании. Примечателен сам факт: об отказе от сотрудничества с Huawei сообщили не власти Украины, а американский дипломат, как будто отчитывающийся перед своим руководством о выполнении задания на подконтрольной территории. Первым распоряжение США кинулся выполнять МИД Украины, заявив, что демонтирует все оборудование Huawei, размещенное на ведомственных зданиях», – говорится в заявлении ОПЗЖ. А также подчеркивается, что в последнее время США все чаще беспардонно вмешиваются во все внутренние дела Украины, а свои решения наша власть принимает исключительно под диктовку Вашингтона.

«Украине запрещают покупать и производить российскую вакцину, обещая приоритетные поставки американской, а потом выясняется, что это было просто обещание. Украине якобы бесплатно поставляют старые пограничные американские катера, а позже оказывается, что это обернулось для нашей страны затратами, выраженными семизначными суммами в долларах США. Китайские инвесторы вкладывают миллиарды долларов в развитие запорожского завода “Мотор Сич”, а затем выясняется, что они вынуждены обращаться в украинские суды, так как американцы запретили Украине сотрудничать с КНР в этой сфере», – констатируют в ОПЗЖ.

При этом, отмечается, что за последние три года компания Huawei совместно с украинскими операторами способствовала стремительному переходу с 2G на 4G в Украине, что позволило ускорить этот процесс на 3–5 лет по сравнению с другими странами. Более 200 украинских компаний успешно сотрудничают с китайским информационным гигантом.

Очевидно, что США просто используют Украину в своей торговой войне с Китаем, который является ведущим торгово-экономическим партнером Украины. Если Китай в ответ закроет свои рынки для украинских экспортеров, то это будет иметь катастрофические последствия. И если действующая власть этого не понимает, то она должна уйти в отставку.

«ОПЗЖ считает недопустимым втягивание нашей страны в торговую войну США с КНР. В условиях, когда рынки Евросоюза и США остаются фактически закрытыми для украинских экспортеров, отказ от сотрудничества с фирмой Huawei закроет доступ нашим экспортерам и на рынки Китая. Это будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины, под влиянием Запада уже давно отказавшейся от рынков стран СНГ и продолжающей терять свои технологичные производства, поскольку экспортировать их продукцию некуда. Потеря китайских инвестиций и отказ от высоких технологий, которые передает компания Huawei, поставят крест на восстановлении украинской экономики и ее инновационном развитии», – заявляют в партии.

Действующая власть Украины, подчеркивают в ОПЗЖ, даже не особо стремится скрыть, что последовательно реализует план «вашингтонского обкома» по превращению нашей страны в колониальный, отсталый аграрный придаток Запада.

«Ключевую ответственность за такую “политику” уничтожения украинской независимости несут Президент В. Зеленский и его окружение. И за эти действия, направленные в ущерб национальным интересам Украины, они должны уйти в отставку», – говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук констатировал, что выполнение «хотелок» МВФ, ЕС и США полностью превратит Украину в колонию.