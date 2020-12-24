В Украине грядет вторая волна повышения цен на доставку газа, результаты которой в платежках с 1 января 2021 года увидят украинцы, использующие газ для отопления и приготовления пищи, а также работающие на газе промышленные предприятия. Плата за услуги облгазов возрастает в среднем в 2-2,5 раза. Это повышение пролоббировали олигархи, владеющие ключевыми облгазами. Договорняки власти с Дмитрием Фирташем, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко позволяют «газовикам» безнаказанно обдирать простых людей, зарабатывая на этом сотни миллионов КЭШа, пишет From-ua.

Регулятор (НКРЭКУ), обладающий полномочиями устанавливать тарифы на транспортировку газа, начал второй этап повышения цен, который лоббирует газовая группа РГК Дмитрия Фирташа. Через эту компанию с партнерами Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко олигарх управляет 20 облгазами из 44. Еще 4 компании – Черкассыгаз, Мелитопольгаз, Уманьгаз и Лубныгаз – участники рынка также связывают с именами Фирташа, Левочкина и Бойко, которые управляют фирмами через лояльный менеджмент.

Де-юре газовый бизнес Фирташа и его партнеров записан на фирму «Газтек», которая фигурирует в структуре собственности большинства облгазов РГК. «Газтек» в свою очередь принадлежит ряду кипрских фирм – Porala Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited, Krezer Holdings Limited, учредителями которых являются граждане Кипра. Получается, что на бумаге практически всю локальную доставку газа в Украине контролируют киприоты, хотя участники рынка называют это всего лишь идеально замаскированной структурой собственности Фирташа.

Подконтрольные бизнесменам облгазы – монополисты в распределении газа по локальным сетям – требуют от НКРЭКУ повышения тарифов в 2-3 раза от действующих.

На сколько вырастут платежки

Украинцам, которые используют газ для отопления домов, нагрева воды и приготовления пищи это повышение выльется в тысячи гривен дополнительных расходов ежегодно. Жители Ивано-Франковска, где для облгаз «Тысменница» тариф на транспортировку повышается на 4,28 грн за 1 куб, при минимальном потреблении (или его отсутствии) будут платить за распределение (вторая платежка) 148 грн, против 36,11 сейчас. Это если считать по фиксированным нормам потребления, которые используются газовиками для новых клиентов и клиентов с нулевым потреблением.

Это далеко неполная картина. Реальные расходы газа на отопление зависят от площади дома, его энергоэффективности и собственно, отметок на термометре за окном. Средний частный дом может потреблять и 100 куб м газа, и 300 куб м в месяц, не считая колонки для нагрева воды и плиты. Нормы – 39 куб. м для домохозяйств с газовой плитой, 126 куб. м для домохозяйств с плитой и газовой колонкой, 314 куб. м для домохозяйств с автономным отоплением за год, рассчитываются как базовые.

Реальные цифры это от 2500 до 6000 куб. м газа в год в хорошо утепленном доме площадью 270 кв м. Это 1179 грн в месяц за распределение по новому тарифу (для дома 2500 куб м) и 2830 грн в месяц (при 6000 куб м) в Ивано-Франковске. Жители Киевской области в доме аналогичной площади будут платить РГК 322 грн в месяц (при эконом потреблении 2500 куб м в год) и 775 грн (при 6 тыс. куб м).

Чтобы представить масштаб грядущего повышения, достаточно просто умножить свою месячную платежку за доставку газа на два или два с половиной, в зависимости от региона и облгаза.

Для некоторых потребителей платежка может вырасти еще больше. Не стоит забывать о том, как облгазы любят разные фокусы. Например, «морозные коэффициенты», уплаты долгов, по которым они до сих пор добиваются от потребителей в судах. Облгазы выставляют украинцам со счетчиками газа счета, помноженные на коэффициент. Это делается под благовидным предлогом необходимости приведения объемов газа к стандартным условиям. Получается, что, повышая платежку для населения, облгазы взимают плату за изменение объемов газа в условиях низких температур дважды. Такой подход был оспорен в суде, так как приведение к температурным условиям уже учтено в тарифе облгазов на распределение (доставку) природного газа. Проблема дошла уже до Большой Палаты Верховного суда, которая пересматривает судебные решения в кассационном порядке.

Пострадают и жители многоквартирных домов

На заседании 4 декабря НКРЭКУ уже повысила тариф Львовгаза и Житомиргаза (входят в РГК) на 2021 год до 1,79 грн за куб м и 1,82 куб м. Также, были повышены тарифы для других облгазов – Кировоградгаза, которым управляет «Нафтогаз», до 3,15 грн/куб. м, что в три раза выше действующего тарифа. Херсонгаза – с 1,12 грн/куб м до 3,07 грн/куб.м. В повестку дня 9 декабря уже внесен проект постановления о повышении тарифов на распределение газа с 1 января 2021 года для 21-го облгаза, большинство из которых входят в группу РГК. До конца года комиссия утвердит повышение для всех 44 облгазов.

Повышение цен на транспортировку газа локальными сетями, которыми облгазы владеют монопольно (альтернативы их услугам нет), негативно отразится на всех: домохозяйства дополнительно заплатят тысячи гривен, а траты на газ предприятий возрастут на миллионы. Об этом говорится в письмах областных администраций, которые они направляют облгазам, предупреждая, что запланированное ими повышение «преждевременно и несет значительные экономические риски». Отмечается, что приводимые облгазами обоснования повышения не вполне обоснованы. В частности, «Сумыгаз» в проекте структуры тарифа указал необходимость увеличить на 35 млн грн статью расходов на «функциональную деятельность подразделений, содержание административных помещений, оборудования, оргтехники, получение услуг печати и доставки квитанций».

Новые цены на услуги транспортировки газа станут дополнительным бременем и для поставщиков тепла в многоквартирные дома: они будут вынуждены либо повышать тарифы, либо продолжать наращивать свои убытки, которые и без того нынче огромны.

Нельзя не отметить, что тарифы на транспортировку газа повышаются на фоне роста цен на газ. Если летом речь шла о 4-5 грн за куб. м, то нынче приближается к 9 грн и это еще не потолок – Украина только вошла в зиму и настоящих холодов еще не было. Причем, больше всего цены задрали сбыты, которые также принадлежат Фирташу, Левочкину и Бойко.

Навстречу олигархам

Бизнес Фирташа, Левочкина и Бойко после прихода к власти Владимира Зеленского начал чувствовать себя намного лучше, чем раньше.

Через суд Фирташу вдруг удалось отменить решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem, азотного бизнеса олигарха, за злоупотребление им монопольным положением на рынке удобрений. Хотя все на рынке понимают, что «Азоты» Фирташа были реальными монополистами в 2014-2017 годах, государство соглашается простить олигарха.

Также Фирташ договорился с властью прекратить 5-летний спор о том, кто определяет уровень производственно-технологических потерь газа в сетях облгазов. Проблему решили за счет простых украинцев – людям, у которых нет газовых счетчиков, в 1,6-2,6 раза поднимут нормы потребления газа. То есть, они и заплатят Фирташу недозаработанные им деньги.

Единственная неудача Фирташа ждала в вопросе с квотами на импорт удобрений. Лоббисты олигарха требовали от Кабмина обложить импорт 30%-ной квотой, чтобы заводы Фирташа могли зарабатывать на украинских аграриях. В случае введения квот, Украина, по подсчетам экономистов, потеряла бы около 240 млн долл. В итоге пока власти решили отказаться от квотирования, но лоббисты Фирташа уже подали апелляции, а поэтому вопрос может быть поднят снова.

Требования третьего энергопакета о разделении транспортировки и продажи газа, так называемый анбандлинг облгазов, были реализованы в Украине лишь номинально. По идее, власти с помощью Антимонопольного комитета должны были добиться, чтобы в каждой области хозяева облгазов (отвечают за транспортировку в локальных газопроводах) и газсбытов (продажа газа) имели разных собственников, но этого не произошло. Оба бизнеса, остались в руках прежних собственников – олигархов. В других странах, для которых третий энергопакет и соответствие европейским стандартам не пустой звук, газопроводы могли бы даже выставить на принудительную продажу. В Украине, с нашей полной анархией в реестрах, их закрытостью, сложно даже доказать связь газовых предприятий, которые являются стратегическими объектами, с их настоящими бенефициарами.

Наивно полагать, что основной заработок Фирташа – транспортировка газа и его продажа населению – это всего лишь неплохое и весьма доходное прикрытие схем, с помощью которых из магистральной ГТС под видом технических нужд отбираются миллионы кубов газа. «Нафтогаз», а теперь ОГТСУ не первый год доказывают в судах факты несанкционированного отбора, но суды неизменно занимают позицию облгазов олигархов. Волшебным образом, газ потом всплывает на нелегальных заправках в виде автомобильного СУГ, которым заправляются автомобилисты. Несмотря на продажу по демпинговым ценам, это приносит бенефициарам схемы баснословные барыши, ведь за сам газ, они почти ничего не платят.

На этом фоне очевидно, насколько наши газовые короли не заинтересованы в повышении энергоэффективности, модернизации сетей. Чем больше потери, а они нынче на изношенных трубах только по официальным оценкам составляют до 20%, тем больше путаницы и оснований для несанкционированного отбора газа из государственной трубы под красивым и вполне легальным прикрытием производственно-технических нужд.

Еще одна не менее доходная статья газовой группы олигархов – отсутствие расчетов за поставленный газ с государственным «Нафтогазом». До 1 августа, пока действовали фиксированные цены (PSO) для населения НАК был обязан поставлять газ сбытам, а они за него не рассчитывались, накапливая многомиллионные долги. После того, как заработал рынок газа для населения обязательство продавать сбытам газ, что в прошлом было закреплено постановлением Кабмина, сняли и «Нафтогаз» стал работать исключительно по предоплате. Прошлые долги остались, но олигархи имеют все шансы благополучно избежать их оплаты. В Верховной Раде активно продвигается законопроект №3800-1, которым задолженность облгазов перед «Нафтогазом», предлагается списать.

И это далеко не первый фокус со списанием долгов, который проворачивает Фирташ с партнерами. В 2011 году Верховная Рада списала долги предприятий топливно-энергетического комплекса перед государственным бюджетом на сумму более 24 млрд грн, приняв закон «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию». В 2011-2012 годах облгазам задолженность отсрочили, в 2017-ом долг отсрочили вновь и списали штрафные санкции.

Как видим, получившие в 90-е по бросовым ценам газовые сети олигархи отлично чувствуют себя при любых властях. Они зарабатывают на газовом схематозе при всех президентах, в том числе и обещавшем украинцам защиту от подобного грабежа Владимире Зеленском.