На национальном уровне они обвиняют друг друга, упрекают коллег в «зраде» за сотрудничество с оппонентами, а свои партии позиционируют как единственно правильные.

Зато на местном уровне мы видим такие «неестественные союзы», когда в одной команде — представители «слуг» и порошенковцы, или ЕС и ОПЗЖ, или те же «слуги» и медведчуковцы. И это уже не считается «зрадой», уже нет того непримиримого противостояния, какое мы наблюдали еще несколько месяцев назад.

hromadske разбирается, что и как объединяет политические ячейки партий на местах.

Ветер перемен

«Черкассы будут сопротивляться», — вдохновляющие слова украинского капитана из фильма «Черкассы». Лента о последнем корабле под украинским флагом в оккупированном Крыму вышла в прокат в феврале 2020-го.

Через несколько месяцев это выражение повторил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Оно стало символом противостояния местных элит с Банковой.

Ответ не заставил себя ждать. Сначала Зеленский напомнил про 19 уголовных дел Бондаренко. «Я за один стол с такими бандитами не сяду», — говорил он на пресс-конференции к годовщине своего президентства.

Впоследствии Зеленский расширил круг «бандитов». В разговоре с «Украинской правдой» он даже обвинял многих мэров в «чистом сепаратизме». Все — из-за их противостояния с президентской вертикалью.

Но все изменилось после объявления результатов местных выборов.

«Анатолий Бондаренко прибежал мириться на второй день после выборов, когда выиграл во втором туре. Он начал передавать по всем каналам: давайте помиримся. Ответили — нужно публичное извинение», — рассказывает hromadske представитель президентской команды.

Публичное извинение мэра Черкасс действительно появилось — на 19-й день после выборов и на следующий день после избрания секретаря горсовета.

«Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом. Я хотел бы даже и извинится перед президентом. Я отстаивал не себя, а жителей нашего города. Наша задача — совместно работать на благо Украины», — заявил Бондаренко.

Так бесславно закончилась история политического «сопротивления Черкасс». Украинские моряки никаких извинений перед врагами не записывали...

Изменения случились и в команде президента. На участке работы с местными элитами произошла не просто ротация Сергея Трофимова на Кирилла Тимошенко. Произошло изменение подходов.

«Тимошенко больше заточен на договоренности, Трофимов — на конкуренцию, на борьбу. Это не новая история — дружить с мэрами. Большинство губернаторов пытались дружить и все время жаловались, что у нас была позиция борьбы, и Трофимов это подчеркивал. Теперь им официально разрешили дружить», — объясняет hromadske представитель президентской команды.

И изменение тактики дало свои результаты.

Задача была — по максимуму взять для «слуг» руководящие должности в облсоветах и областных центрах. И это на фоне не очень высоких результатов президентской партии на выборах. В итоге за «слугами» закрепились 12 из 22 должностей глав облсоветов.

«Слуге народа» удалось стать объединяющим фактором в местной “коалициаде” в значительной части регионов, где они не получили наибольшей поддержки избирателей. Это можно объяснить желанием местных депутатов сотрудничать с политической силой, которая на центральном уровне является партией власти», — подытоживает аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

Желание сотрудничать с партией власти преследует свои цели.

«Бюджет никто не отменял, нацпроекты не отменяли. Дела на них тоже никуда не делись. У них есть ожидания по бюджетам, “Большому строительству”. Это все взаимовыгодно», — объясняет hromadske один из депутатов от «Слуги народа».

Несколько иная ситуация с городскими советами в областных центрах. Здесь центрами притяжения стали избранные мэры, у которых есть значительные возможности, с учетом огромных местных бюджетов. Однако далеко не всем мэрам удалось провести достаточно депутатов, чтобы сформировать «монобольшинство» в горсовете. Поэтому пришлось формировать «коалиции местного значения».

Эти «коалиции» официально не формализованы. Но из можно четко проследить по нескольким голосованиям: избрание руководства советов (секретарей в горсоветах и глав в облсоветах) и комиссий, а также — голосование за бюджет.

И здесь мы видим «коалиции» «Слуги народа» Зеленского и «Европейской солидарности» Порошенко, ЕС и ОПЗЖ, «слуг» и медведчуковцев. А то и все три партии в одном «союзе».

Киев. Кличко со «слугами» и порошенкивцами

«Коалиция» в Киевсовете проявилась 8 декабря при назначении заместителей Виталия Кличко.

Началось с курьеза. Приближенные к партии Порошенко поспешили заявить о «коалиции» с участием УДАРа Кличко, «слуг», ОПЗЖ и «Голоса».

«Если СН и ОПЗЖ — это практически естественно, то УДАР и “Голос” вместе с откровенными рашистами — уже слишком», — написал в Facebook политолог Андрей Смолий. В 2019-м он баллотировался в Верховную Раду под 47-м номером списка ЕС.

Однако уже через час Смолий изменил свое сообщение: «Коалиции ОПЗЖ со “слугами” не будет».

Незнакомые с деталями переговоров порошенковцы ошибочно заявили о создании «коалиции» по результатам голосования за двух заместителей Кличко от «Слуги народа». Фракция ЕС за них не голосовала. Но сразу после этого Киевсовет назначил еще двух заместителей мэра — от партии Порошенко.

И теперь в команде мэра будут работать и «слуги», и порошенковцы.

«Виталий так решил, что у него будут эти заместители. Он мэр, значит, он видит перспективу сотрудничества», — объясняет hromadske этот союз народный депутат от ЕС Мария Ионова.

«“Европейская солидарность” паразитирует на патриотической волне, называя всех врагами. Но в этом случае мы видим, что они очень способны к компромиссам, к диалогу, когда речь идет о дерибане, местном бюджете, дорогах, назначениях», — озвучила hromadske свою версию союза «слуга» Ирина Верещук.

Итак, основой большинства Кличко стали его партия, «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Эта конфигурация прослеживается и в знаковых назначениях в бюджетной и земельной комиссиях. Там теперь — по 5 первых заместителей глав (хотя обычно бывает по одному, на то он и первый) и самый большой состав комиссий. Это — для понимания приоритетов «коалициантов» в Киеве.

Как стало известно hromadske, команда президента пыталась дожать Кличко, чтобы он не объединялся с ЕС (крупнейшая фракция — 31 из 120 депутатов). Однако Кличко решил создать «широкую коалицию», чтобы все были довольны, и его ни к кому не привязывали. За секретаря от Кличко проголосовали 104 депутатов Киевсовета.

Киевский облсовет. Союз против Коломойского

В Киевской области произошло странное противостояние еще на этапе выборов.

Здесь сразу две партии вели соратники Игоря Коломойского Александр Дубинский — «Слугу народа», Ярослав Москаленко — «За будущее». «Слуги» должны были получить здесь рекордный результат.

«Но ночью Коломойский “нагнул” их и сказал: “Майбах” (партия “За майбутнє” на политическом жаргоне, — ред.) тоже должен набрать много. И они все срочно перестроились на “Майбах”», — рассказывает hromadske один из депутатов от «Слуги народа».

После этого Москаленко удалось собрать достаточно голосов за себя на должность главы облсовета.

«Но Зеленский позвонил Дубинскому и сказал: смотри, никакого Москаленко. И Дубинский пошел сбивать Москаленко», — добавляет тот же депутат из «Слуги народа».

Кроме того, Кирилл Тимошенко предостерег депутатов из «Батькивщины» от «коалиции» под началом Москаленко. В итоге «слуги» с «Батькивщиной» и медведчуковцами избрали главу облсовета от президентской партии — Александра Склярова.

«Не надо забывать, что ввели императивный мандат. Не все из “Батькивщины” хотели поддерживать Склярова. Но им пригрозили императивным мандатом», — объясняет бывший депутат от БПП Александр Черненко.

Одесса. Все против Медведчука и Шария

В Одессе «коалицию» образовали три партии: «Доверяй делам» мэра Геннадия Труханова, СН и ЕС. Договоренности достигли сразу по горсовету и облсовету. Главная цель — объединиться против союза ОПЗЖ и «Партии Шария».

«В областном совете первое место заняла ОПЗЖ, второе — “Слуга”. У нас была возможность сделать главой облсовета или представителя ОПЗЖ, или представителя СН. Мне не нравится СН, но ОПЗЖ — это оппозиция стране, это враги, мы не можем голосовать в принципе. Поэтому с отвращением поддерживали главу от СН», — объясняет hromadske депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

У союза порошенковцев с Трухановым давняя история. Мэр Одессы публично высказывался в поддержку Порошенко еще во времена президентской кампании. Накануне второго тура местных выборов в поддержку Труханова уже выступили представители местной ячейки ЕС.

В итоге в горсовете представитель ЕС возглавил бюджетную комиссию, а секретарем стал «слуга» Игорь Коваль. Также президентской партии отошла должность главы облсовета.

Однако постоянство «коалиции» в таком формате — под вопросом.

«Одно дело — распределение комиссий, “вы нам это, а мы вам — то”. А вот дальше вопрос — будет ли системное сотрудничество», — говорит глава одесской организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Днепр. «Красные линии» с ОПЗЖ и против Коломойского

«Кто хочет идти в оппозицию — пусть идет. Нельзя быть оппозицией и шнырять в кабинет мэра решать свои задачи».

Такой тон объединительному процессу задал мэр Днепра Борис Филатов. Его партия «Пропозиция» стала силой, вокруг которой в горсовете объединились ЕС и ОПЗЖ.

Местные представители партий Порошенко и Медведчука публично поддержали Филатова во втором туре выборов. О поддержке мэра лидерами партий говорит и тот факт, что Филатов в ходе избирательной кампании имел «теплые» эфиры на каналах обоих олигархов.

«Слуги» из-за конфликта с Филатовым сделали ставку на его оппонента, близкого к Коломойскому Святослава Олейника. Зеленский тоже открыто воевал с Филатовым. В итоге поняли, что при распределении должностей в городе им «ничего не светит».

Зато «слугам» достался облсовет — в союзе с тремя упомянутыми партиями. Правда, предыдущие планы «слуг» здесь кардинально изменились.

На должность главы облсовета метил Святослав Олейник. Под себя он собрал «коалицию» с ЕС, ОПЗЖ, «Батькивщиной», но без партии «Пропозиция». Однако все изменил проигрыш кандидата от «слуг» на выборах мэра Кривого Рога.

«Президент на всех разозлился, в том числе и на Олейника — его ответственность тоже в этом есть. И процесс остановили», — рассказывает hromadske народный депутат из фракции «Слуга народа».

В итоге Зеленский назначил главой облгосадминстрации Валентина Резниченко, который возглавлял список «Пропозиции». Партия Филатова вошла в «коалицию» в облсовете, главой избрали «слугу» из Кривого Рога Николая Лукашука, первым заместителем — представителя ОПЗЖ Геннадия Гуфмана.

Это не помешало руководителю фракции ЕС в облсовете Максиму Курячему сделать победное заявление.

«Не допустить пророссийского реванша и не допустить, чтобы область вновь попала в руки одиозного олигарха. Именно поэтому мы встали на пути у этих явлений, и для нас это были красные линии», — провозгласил Курячий в эфире телеканала «Прямой».

Правда в этих словах лишь в том, что касается олигарха. Игорь Коломойский действительно потерял возможность посадить своего человека в главное кресло облсовета. Более того, он получил союз президентской команды со своими врагами в Днепре в лице Филатова и Корбана.

Харьков. Крах империи Кернеса

Кернес еще летел в Германию, а в Харькове уже менялась власть. Те, кто остался за него на хозяйстве, не подтверждали договоренности по спискам и выборам. После выборов процесс только продолжился.

Новые «хозяева» договаривались о сотрудничестве и с президентской партией, и с другими сразу как в городе, так и в области. Однако у них была одна серьезная проблема — юридически привести Кернеса к присяге и выбрать секретаря, кандидатуру которого должен был вносить на голосование мэр. Для этого пошли на откровенные нарушения — ввели должность председательствующего на сессии.

«За незаконного председательствующего проголосовало: 34 из блока Кернеса, “Партия Шария” в полном составе, 5 депутатов от “слуг” и 3 от ЕС. Эти голоса (СН и ЕС, — ред.) стали ключевыми. Как только другие фракции увидели, что ЕС договорилась с Кернесом, они посыпались», — рассказывает юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

Уже потом за секретаря горсовета Игоря Терехова, которого «предложил Кернес», проголосовали и ОПЗЖ, и ЕС, и «слуги» с шариевцами.

У бывших партнеров Кернеса сложилась договоренность с властью: им помогают голосами в городе, они — в области. Так облсовет возглавил представитель «Слуги народа» Артур Товмасян.

«У наших была другая кандидатура, но ребята Авакова сказали — вот наш чувак», — объясняет hromadske появление этой кандидатуры один из партийцев СН.

Рысенко утверждает, что соглашение о взаимной поддержке было заключено не в Харькове, а в Киеве.

«Оно заключено с участием Котвицкого. Это бизнес-партнер Авакова. Терехов и Котвицкий приехали в облсовет, чтобы проконтролировать, как голосуют “Блок Кернеса” и СН. И они проголосовали как нужно», — заявляет Рысенко.

Как к этому союзу примкнули харьковские соратники Медведчука? hromadske попыталось узнать у Александра Фельдмана, который баллотировался на пост мэра от ОПЗЖ и имел давний конфликт с Кернесом.

«По всей стране прокатилась волна договоренностей. Всем хочется найти общий язык. Все понимают, что без работы горсовета и облсовета жизнь остановится. Поэтому люди находят компромисс», — ответил Фельдман. При этом предмет компромисса он не озвучил.

***

Все эти неестественные «коалиции» их участники объясняют похоже: в местных органах власти не место политике и политической идеологии. Однако за этой общей вывеской скрывается совсем другое. Идеология этих депутатов местных советов — деньги.

И правда, у парламентских партий нет реальных ячеек в регионах.

«Там всегда там было беспартийное болото. Сегодня политические элиты оккупировали политическую франшизу, чтобы пройти в тот или иной совет. Мы получили формальное партийное представительство, но все те же местные кланы прошли в советы через партии», — заключает экс-депутат Александр Черненко.

И за объединение этих кланов, создание неестественных «коалиций» придется платить жителям городов и областей. Поскольку дело вновь избранных советов — принять бюджеты на 2021 год. И если на первом этапе «баш-на-баш» речь шла о руководящих должностях в советах, то теперь — о конкретных строчках в бюджете с конкретными нулями в суммах.