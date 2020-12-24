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Среди общеукраинских политических партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко на прошедших местных выборах добилась успеха на Востоке и частично на Юге Украины.

Об этом информирует своих читателей Региональный центр международных дебатов в Лодзи (Польша).

Издание отмечает, что перед началом избирательной кампании Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина поставить российскую вакцину от COVID-19 на украинский рынок.

«Второе проявление его политической активности – подача исков в суд о защите достоинства и репутации против авторов, издающих книги о жизни и творчестве украинского поэта Василия Стуса», – информирует сайт.

Однако, признают авторы материала, на поддержке «железного» электората всё это не сказалось.

«Журналист Виталий Портников неоднократно призывал все национально-демократические партии подать письменное заявление о неформировании коалиции в органах местного самоуправления с ОПЗЖ. Однако ни одна политическая партия не сделала такого заявления. В настоящее время ходят слухи о различных формах сотрудничества между "Слугой народа" и OПЗЖ, партией Медведчука», – резюмировали в опубликованном материале.

Ранее телеграм-канал «Печерские холмы», ссылаясь на свои источники в обеих политических силах, сообщил, что партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Европейская солидарность» намерены добиться перевыборов в Верховную Раду Украины уже в 2021 году.

По данным ресурса, коалиции между партиями в областных и городских советах были репетицией и проверкой реакции общественности на подобный союз.

«Так как волны народного гнева не последовало, лидеры решили перевести сотрудничество на новый уровень. «ЕС» и ОПЗЖ работают на совершенно противоположный электорат, и в этом случае для них это преимущество: каждая из партий сможет убедить своего избирателя в необходимости перевыборов и на выходе результат получится внушительным», – говорится в сообщении.
ForUm

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