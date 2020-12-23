Популярность в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» достигла максимума с момента ее создания в 2018 году, сообщает американское информационное агентство Bloomberg – Международное информационное агентство, которое взяло интервью у Виктора Медведчука.

Агентство акцентирует внимание на то, что ОПЗЖ делает успехи в Украине, и их лидер Виктор Медведчук говорит, что пришло время для дальнейших достижений. По данным опроса центра имени Разумкова, «Оппозиционную платформу – За жизнь» поддерживают около 14% украинцев. Украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Bloomberg, все больше увяз в лабиринтах безнадежной политической системы, которую он был избран поломать, поэтому, считают авторы материала, появляется возможность использовать растущее разочарование.

Виктор Медведчук считает, отмечают в Bloomberg, что уже нет доверия ни к Зеленскому, ни к его партии, называя политический курс на Россию – едино правильным. Также политик подчеркивает, что люди верят в это все больше и больше, и есть основания для досрочных выборов.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает в поддержку конституционных изменений, предоставляющих отколовшемуся региону больше автономии», – резюмирует информационное агентство Bloomberg.

Напомним, что Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, согласно статье 17 закона «О статусе народного депутата Украины», заявил о своем праве как народного депутата вести переговоры в интересах Украины ‒ о снижении цены газа, обмене удерживаемыми лицами, производстве вакцины.

Медведчук не раз вел переговоры в интересах Украины ‒ об обмене удерживаемыми лицами, о снятии санкций с украинских предприятий, о приобретении, а затем и производстве вакцины от коронавируса.