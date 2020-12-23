Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Петра Порошенко проголосовали бы 14,3%.

Юрия Бойко поддержали бы 10,1% голосовавших, Юлию Тимошенко - 9,8%, Виктора Медведчука - 7,7%, Владимира Гройсмана - 6,4%, Игоря Смешко - 6,0%, Дмитрия Разумкова - 4,1%, Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

При этом идею отставки президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают – 35%.

Напомним, согласно опросу Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива политиком 2020 года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, однако он же возглавляет рейтинг и неудачников года.

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому. 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.