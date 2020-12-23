Президент Украины Владимир Зеленский вынужден считаться с мнением общества, которое получает объективную информацию о возможностях поставок и даже производстве российской вакцины «Спутник V» на территории Украины.

Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев.

По словам эксперта, Зеленский продолжает демонстрировать нервную реакцию на любую информацию о российской вакцине. Но при этом, все-таки был вынужден откорректировать свою риторику. Это очень хорошо просматривается по недавнему интервью Президента Украины американской газете The New York Times. Зеленский понимает, что общество получает объективную информацию о российской вакцине, и игнорировать этот факт уже не получается.

«Он имеет в виду, прежде всего, работу каналов (руководителя политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука), которые действительно достаточно эффективно работают вокруг этой темы, постоянно ее освещают. И для власти это серьезная проблема: одно дело, когда идет односторонний поток информации, и другое – когда приходится иметь дело со встречным потоком, аргументированным, доказательным, что, естественно, отражается на общественном мнении. И мы видим, что реакция нервная», – сказал Золотарев.

Зеленский осознает, что Украина находится в хвосте очереди на западную вакцину. И поэтому, по мнению политолога, вынужден менять риторику по отношению к «Спутник V», чтобы сохранить свой рейтинг.

«Это отразится, прежде всего, на рейтингах президента и власти, а Владимир Александрович как человек, пришедший из шоу-бизнеса, очень чувствителен к таким вещам. То есть он нуждается в одобрении, и если он чувствует противоположное, то испытывает достаточно жесткий дискомфорт. Поэтому, я думаю, он увидел цифры, социологию и, с учетом этого, скорректировал позицию», – добавил Золотарев.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, в соответствии с законом о статусе народного депутата, он имеет право вести переговоры о производстве российской вакцины на территории Украины.