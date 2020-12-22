Обычно в первую пятерку рейтинговых списков попадают представители действующей власти, но в этом году сразу два издания называют одного из главных оппозиционеров Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука одним из самых влиятельных людей страны. Это свидетельствует о том, что политика, которую он последовательно внедряет в Украине, имеет значимую поддержку людей. Об этом в эфире канала NewsOne сказал член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Михаил Опанащенко.

«Из оппозиции попасть в рейтинговый список – свидетельствует о том, что люди поддерживают, люди признают, и во многих случаях он (председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". – Ред.) фактически выполняет роль власти. Та политика, которую он реализует: и в отношении мира на Донбассе, и в отношении закупки вакцины, и в отношении прекращения внешнего управления, и реализации политики для украинских предприятий и граждан свидетельствует о том, что оппозиция сейчас декларирует проукраинскую политику», – сказал парламентарий.

Он добавил, что в отличие от Медведчука, многие политики попали в этот список, да и должности свои получили, только благодаря манипуляциям на теме мира на Донбассе.

«Господин Ермак, по сути, попал в этот список благодаря, я бы так сказал, политике, которую он изначально демонстрировал, – это по миру на Донбассе, по реализации Минских соглашений. У нас Петр Алексеевич Порошенко фактически выиграл свои выборы благодаря своим обещаниям закончить конфликт на Востоке Украины за 2 недели и вернуть Донецкую и Луганскую область, и господин Президент Зеленский – также», – подчеркнул член партии ОПЗЖ.

По его словам, в мирном урегулировании конфликта на Донбассе сейчас по-настоящему заинтересован, и все для этого делает, только Медведчук и его политсила.

«Сейчас один Виктор Медведчук и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" всячески содействуют реализации Минских соглашений. Это и создание межпарламентского формата, и поступательная работа в обмене пленными, и возобновление работы украинских предприятий – освобождение рынков сбыта, снятие санкций. То есть проделывается очень много работы. Поэтому не удивительно, что Виктор Медведчук попадает в этот список и занимает одну из лидерских позиций», – резюмировал Михаил Опанащенко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что у официального Киева нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины, отсюда и невыполнение Минских соглашений, и, как следствие, отсутствие настоящего мира в Украине, несоблюдение режима тишины и отсутствие обменов удерживаемыми лицами.