Не исключено, что перевыборы затянутся, и на долго. Альтернативы покойному не видно, а сохранение статус-кво устраивает многих

Что надо признать в первую очередь, так это уникальный политический инстинкт и волю к власти у покойного мэра Харькова Геннадияй Адольфовича Кернеса. Создается впечатление, что он будет руководить миллионным городом с того света. И тут нет никакой мистики, потому что власть остается в руках у конгломерата «заместителей Кернеса». И они вполне законно могут удерживать ее, по крайней мере, до определенного законодательством дня следующих выборов 2025 года. Тем более, что в Украине и прецедент есть: Луцк, где мэр ушел в мир иной еще в 2017 году, а выборы там провели прошлой осенью, вместе со всей Украиной. К тому же кажется никто в Киеве и не просчитывал еще, кто же может возглавить Харьков вместо Кернеса. А это, учитывая электоральную ситуацию в практически приграничном городе - та еще проблема с неутешительными прогнозами. Хоть бы хуже не было - думают многие в Киеве. Но обо всем по порядку.

По закону перевыборы состояться, бесспорно, должны, но процедура их назначения довольно сложная и неоднозначная. И все зависит от конфигурации сил в местной Раде. Объясняем почему:

Когда будет получено свидетельство о смерти мэра, то оно передается депутатам городского совета, которые должны внести в повестку дня вопрос о смерти мэра и фактически признать ее путем голосования;

Полномочия в качестве и.о. получает секретарь городского совета (в данном случае - это многолетний заместитель Кернеса Игорь Терехов. - Ред)

Именно секретарь после того, как получит решение сессии, по идее, должен обратиться в Верховную Раду в течение 15 дней. Но сделает ли он это - большой вопрос, потому что способов избежать такого развития хватает, что и показывает опыт того же Луцка;

Верховная Рада в течение 90 дней должна принять решение о проведении внеочередных выборов. Но это решение должно быть за 60 дней до момента самих выборов.

Итак, чтобы назначении выборов не затягивалось, а сами выборы прошли, скажем, 28 марта 2021 года, необходимо, чтобы парламент назначил внеочередные выборы Харьковского городского головы не позднее чем 26 января 2021-го.

На вопрос, стоит ли ждать выборов весной, опрошенные нами специалисты ответили не слишком оптимистично: одни говорят, что в ближайшее время этого точно не произойдет, мол, не раньше осени следующего года, другие - что их не будет вообще. В качестве примера последние приводят тот же Луцк, где городской совет предыдущей каденции три года (с 2017 года) не признавала факта смерти городского головы Николая Романюка, хотя депутаты присутствовали на его похоронах. Этот нормативная уловка препятствовала новым выборам, но давала возможность управлять городом тем людям, которых граждане не избирали.

ВОЗМОЖНО, БУДУТ ТЯНУТЬ И ДО СЛЕДУЮЩИХ ОЧЕРЕДНЫХ – В 2025 ГОДУ

По мнению аналитика Центра совместных действий Константина Шокало, Харькову не стоит ждать перевыборов вообще. Управлять городом как временно исполняющий обязанности городского головы будет секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Итак, в Харькове может повториться ситуация, которая была в Луцке. И на это, говорит эксперт, есть несколько причин. «Во-первых, нынешний депутатский состав Харьковского городского совета. Большинство - представители партии «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» и других политических сил, которым выгодна эта ситуация. Во-вторых, это отсутствие нового популярного лидера от указанных выше политсил, который будет иметь такие же высокие шансы выиграть выборы, а также их нежелание тратить дополнительные финансы на компанию по перевыборам мэра в Харькове. В-третьих, это отсутствие реальной оппозиции и ее незначительная способность влиять на повестку дня и голосования Харьковского городского совета», - перечислил господин Шокало. И подчеркнул, что с позиции демократического местного управления, это довольно негативная ситуация, ведь Игоря Терехова никто не выбирал именно как городского голову. «А он фактически и будет им в дальнейшем», - добавил политический аналитик.

Cхожим образом высказался заместитель председателя Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Несмотря на существование процедуры проведения досрочных выборов, говорит он, опыт Украины показывает, что их нельзя откладывать на неопределенный срок. «И так же - неопределенный срок городом может управлять и.о. председателя - секретарь горсовета. Собственно, ни представители харьковской власти - Блока Кернеса, ни представители власти киевской не получат от перевыборов выборов ничего, - убеждает эксперт. - Нет гарантии, что выборы выиграет представитель Блока Кернеса». А потому путь затягивания и сохранения «статус-кво», по мнению Богдана Петренко, выгоден для многих.

В то же время смерть Кернеса однозначно приведет к переформатированию электорального поля в Харькове. С одной стороны - шанс для пророссийских сил, вроде ОПЗЖ или партии Добкина. А с другой - не исключено создание какой-нибудь местной партии, за которой будет стоять, скажем, Арсен Аваков (хотя, как считает эксперт, последнему удобнее сейчас раскладывать в разные корзины). «Но - пока ни одна из этих политических сил не может быть однозначно готова к перевыборам. Поэтому, вряд ли кто из них будут педалировать вопрос перевыборов. Разве что та же ОПЗЖ, но только с учетом ее заинтересованности в дестабилизации ситуации вообще, а не ради победы», - утверждает г-н Петренко.

«Неназначение внеочередных выборов в Харькове - это наиболее вероятный сценарий, - продолжает мысль коллег председатель ОО «Ассоциация Политических Наук» Дмитрий Синченко. - Не исключено, что смерть Кернеса наступила значительно раньше, чем ее объявили, и задержку с объявлением сделали именно для того, чтобы распределить должности и зоны влияния».

Эксперт считает, что пока всех все устраивает, все получили свое, а новые выборы могут все разрушить. «Сначала выборы не назначать из-за пандемии, затем - из-за сложной экономической и политической ситуацию и т.п. А там и до очередных выборов будет недалеко, - говорит Синченко. - Безусловно, в зависимости от поведения различных игроков, внеочередные выборы не сразу, но все же могут состояться, однако время, которое будет проходить, будет играть в пользу действующего секретаря горсовета, чтобы использовать полученный ресурс для увеличения своего влияния и для медийной раскрутки».

ТЯНУТЬ БУДУТ, НО НЕДОЛГО

«Затягивание процесса может быть обусловлено в первую очередь интересами команды Кернеса, потому что у них сегодня нет такого кандидата, который мог бы полноценно заменить Геннадия Адольфовича. Есть риск проиграть выборы», - отмечает политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко.

И причин, чтобы немного затормозить процесс найдут множество, мол, сейчас не этично, похороны, праздники, карантин и т.д.. «Но затягивать будут недолго. Думаю, перевыборы состоятся в конце октября 2021 года. Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Игорь Терехов, которого, скорее всего, выдвинут кандидатом от команды Кернеса на следующих выборах мэра. Но ему еще надо укрепиться, подготовиться, приобрести определенный авторитет, городом порулить, раскрутиться, - говорит политолог. - Значит, затягивание времени наиболее выгодно именно команде Кернеса. Что касается центральной власти, то ей не важно, главное - чтобы в городе сохранялась определенная стабильность. У президентской команды сейчас вполне конструктивные отношения с командой Кернеса, поэтому, думаю, они минимально станут вмешиваться в этот процесс».

По мнению Владимира Фесенко, главу города теперь уже придется выбирать во втором туре. На выборах городского головы Харькова, 25 октября, Геннадий Кернес победил в первом туре, получив 60,34% голосов. На втором месте был Александр Фельдман с 14,32%. Но, по мнению эксперта, это не означает, что на внеочередных выборах Фельдман одержит победу. По словам Фесенко, четко определенного наследника нет. Мол, есть административный наследник - Терехов, однако электорального ...

«Если команда Кернеса определится, что от них идет конкретная фигура, ну, например, допустим, тот же Терехов. Но автоматически рейтинг Кернеса к нему не перейдет. Конечно, будут и другие фавориты. Это и Фельдман, который на нынешних выборах финишировал вторым, и Добкин. Одна из крупнейших интриг будет связана с тем, будет ли участвовать в выборах госпожа Светличная. В принципе у нее есть шанс побороться за победу и быть компромиссной фигурой. Но захочет ли она этого? Впрочем, Светличная тоже своя. Парадокс ситуации в том, что все они между собой будут делить практически один и тот же сегмент электората. Голоса будут рассеяны. Поэтому принципиально важно, кто выйдет во второй тур. Фельдман был в конфликтующих лагере. Поэтому команда Кернеса вряд ли его станет поддерживать. Что касается Добкина, то если он найдет компромисс с командой Кернеса, тогда возможна какая-то поддержка. Но Добкин играет в оппозиционном лагере, а команда Кернеса, а прежде всего, сам покойный Геннадий Адольфович, давно выбрала конструктивную модель взаимодействия с центральной властью», - отмечает Фесенко.

Итак, борьба за Харьков будет очень конкурентной и острой. Но кого бы не выбрали мэром Харькова, он будет работать с той городским советом, где доминируют представители партии Кернеса. «Они будут продолжать влиять на ситуацию в городе», - резюмировал Владимир Фесенко.

Поэтому заканчиваем тем, с чего начали: Кернес - фигура уникальная, и его наследие еще долго будет влиять на судьбу Харькова.