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Многие рейтинги «100 самых влиятельных» создают обманчивое впечатление, будто реальным влиянием обладают люди, которые часто мелькают на ТВ, хотя на практике это не так. Об этом в своем материале на сайте «Корреспондент» написал журналист Эдуард Долгачев.

«Например, журнал «Фокус» вообще нашпиговал рейтинг звездами поп-музыки, хотя какое они могут иметь влияние на серьезные решения? Разве что на корпоративе перед большими людьми выступить. Несерьезно. Рейтинги от газеты «Вести» и журнала «Корреспондент» более близки к реальной иерархии людей, о которых можно сказать «Они управляют Украиной», - отметил журналист.

Вместе с тем, Долгачев обратил внимание, что «Вести» честно включили в рейтинг такую фигуру как «серийный филантроп» Джордж Сорос (№8).

«Интересно, что Соросу за год пришлось серьезно подвинуться, поэтому в рейтинге он находится ниже председателя политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука – главного идеолога и практика по борьбе с внешним управлением. Оппозиционер занял пятое место - и в рейтинге журнала «Корреспондент» и газеты «Вести», - подчеркнул автор.

Долгачев подчеркивает, что нельзя говорить о «возвращении» Медведчука, потому как все, кто работает в политической сфере, знают, что все эти годы он оставался одним из десяти самых влиятельных в Украине.

«Вместе с тем, все эти истории о «возвращении» - это по большей части выдумки журналистов. Все, кто работают в политической сфере, в курсе, что на самом деле Медведчук всегда входит в десятку самых влиятельных людей - и 5, и 10, и 15, а тем более 20 лет назад. Поэтому тут  более верно говорить о том, что на самом деле он никуда и не уходил (разве что на каком-то этапе принял решение меньше появляться в СМИ)», - пояснил журналист.

Долгачев также удивился, почему в рейтингах самых влиятельных нет и.о. руководителя посольства США в Украине Кристины Квин, которая активно вмешивается в украинскую политику.

«О том, что Украина – зависимая страна, говорят уже даже бабушки под подъездом. Между тем, ни в одном рейтинге нет ни временной поверенной в делах США Кристины Квин, ни кого-либо другого из американских дипломатов. Разве что «Вести» поместили на второе место группу послов стран «Большой семерки» (G7). Это объективное решение, с учетом того, как иностранные послы пытаются влиять на вопросы внутренней жизни Украины», - заключил журналист Эдуард Долгачев.
ForUm

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